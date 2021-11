Llibertat sota fiança per als anarquistes acusats de cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana de Barcelona durant les protestes per l'empresonament del cantant Pablo Hasel, el 27 de febrer, segons ha avançat la SER i ha confirmat l'ACN. La magistrada imposa als 6 individus que encara eren a la presó (del total de 8 detinguts) 5 fiances de 40.000 euros i 1 de 45.000. La jutgessa argumenta que no es pot mantenir una mesura «de tal gravetat» durant tant de temps. En paral·lel els imposa mesures cautelars de retirada del passaport, prohibició de sortir del país i obligació de fixar un domicili. Els 8 detinguts estan acusats d'intent d'homicidi, pertinença a grup criminal, desordres públics, atemptat contra l'autoritat i manifestació il·legal.

En total, els Mossos d'Esquadra van detenir cinc homes i una dona de nacionalitat italiana, una altra dona francesa i una vuitena de nacionalitat espanyola, tots ells vinculats a l'anarquisme. Dues de les vuit persones ja havien sortit de la presó, però les altres sis hi han passat més de vuit mesos. En el moment de la detenció els Mossos d'Esquadra van afirmar que tots vuit formaven un grup «violent i organitzat». La magistrada també ha tingut en compte un informe dels Bombers que indica que el risc de l'incendi per la vida de l'agent de la Guàrdia Urbana que va haver de fugir del vehicle va existir «però va ser baix».