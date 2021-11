Nova complicació per a una campanya nadalenca amb alguns problemes de subministrament a determinats productes. El Comitè Nacional del Transport (CNT) s'ha reunit avui amb el director general de Transport Terrestre, Jaime Moreno, i d'allà ha sorgit una convocatòria d'aturada de transport els dies 20, 21 i 22 de desembre. El col·lectiu ha optat per aquestes aturades «per l'abandonament al qual sotmet el Govern un sector, que va resultar ser essencial durant els mesos més durs de la pandèmia», segons un comunicat de l'organització Fenadismer. L'actual situació de «descontrol polític i econòmic, amb pujades desorbitades de preus de subministraments bàsics com el gasoil o la llum només han servit per donar el cop de gràcia a un sector molt tocat des d'abans de la pandèmia», destaquen, alhora que recorden l'esforç realitzat durant els mesos més durs de la pandèmia.

Només la seva voluntat de servei públic els va portar a donar-ho tot durant les setmanes més dures de la pandèmia. El col·lectiu espera ser escoltat i recolzat pel Ministeri de Transport «en una sèrie de reivindicacions històriques en les quals té més pes l'opinió dels carregadors que les dels transportistes». I en aquest apartat s'inclouen des de la regulació de la càrrega i la descàrrega a la repercussió en els preus de l'alça dels costos. En el seu comunicat, el comitè nacional al·ludeix a l'esgotament de sector del transport de mercaderies per carretera, «després de diversos anys de negociació entorn del paquet reivindicatiu del 20 de febrer del 2020, amb temes com: la prohibició que els conductors realitzin la càrrega i descàrrega dels camions, la no implantació d'Euroviñeta, aplicació obligatòria de la clàusula de revisió del cost del combustible, la construcció d'àrees de descans segures per als professionals, entre d'altres».

Les organitzacions afirmen que se'ls ha esgotat la paciència. Per tot això aquest Comitè Nacional del Transport per Carretera, en el seu Departament de Mercaderies, «es veu obligat a convocar uns dies de cessament d'activitat entre les 24 hores del dia 19 de desembre i les 24 hores del 22 de desembre d'aquest any. Només un canvi radical i urgent per part de Govern i clients podria evitar aquest conflicte».