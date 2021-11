El Govern convocarà aquest dijous una nova línia d'ajuts directes a empreses i autònoms dotada amb entre 200 i 250 milions d'euros. Es tracta de la tercera tanda per exhaurir els recursos de suport a la solvència empresarial transferits des del govern espanyol i que s'enfilaven fins als 993 milions d'euros. L'executiu ho ha traslladat als sindicats i a les patronals en una reunió del Consell del Diàleg Social, que ha estat presidit pel president, Pere Aragonès, i acompanyat pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. A la sortida de la reunió, Pimec ha reclamat al Govern celeritat a l'hora de repartir els ajuts i a l'Estat la flexibilització dels criteris d'execució més enllà de final d'any per permetre disposar de tots els recursos.

Conscients de les dificultats que hi ha hagut fins ara amb aquestes línies d'ajuts, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha reclamat que «la Generalitat sigui flexible amb la interpretació dels nous criteris per fer que siguin reals», com ara en la compensació de pèrdues comptables i la inclusió d'altres conceptes com el pagament de lloguers o subministraments. D'altra banda, la patronal ha demanat la flexibilització del criteri d'execució dels recursos, més enllà de final d'any, perquè no fer-ho «dificultarà l'execució ordenada dels mateixos i podria produir que es perdessin recursos disponibles». També es considera positiu que hi puguin concórrer les empreses, malgrat que tinguin expedients de regulació vigents en aquest moment.