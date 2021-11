La Generalitat va autoritzar ahir el pagament de 10,8 milions per liquidar les factures de llum i gas endarrerides de famílies vulnerables a Catalunya que tenen contractes amb Endesa. Són la meitat dels rebuts de 35.000 llars en situació de pobresa durant el 2020 i el 2019. No obstant, la Generalitat només pagarà aquest any 3,6 milions, la resta l’assumirà el 2022 i el 2023. L’acord pel qual Endesa acceptava condonar la meitat d’aquestes factures va ser qualificat d’històric. La legislació catalana protegeix les llars més vulnerables, a les quals no se’ls pot tallar la llum si els serveis socials dictaminen que viuen a l’exclusió social. Però fins que Endesa no va signar l’acord, la companyia els continuava exigint el pagament. Algunes famílies fins i tot van ser citades als jutjats. La resta d’empreses encara no han assumit aquest acord. La Conselleria d’Empresa i Treball va anunciar que ha autoritzat a fer el primer pagament per a les factures endarrerides del 2019 i 2020.