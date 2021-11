En el primer debat de política general de la legislatura, el 28 de setembre, el president, Pere Aragonès, va anunciar el desplegament d’una «estratègia d’equitat menstrual» emmarcada en un programa de garantia dels drets sexuals i reproductius que incloïa facilitar l’accés als productes d’higiene menstrual. I va avançar que es començarien a distribuir gratuïtament en els centres educatius de Catalunya productes sostenibles mediambientalment d’higiene menstrual. Tot just un mes i mig després, la Conselleria d’Igualtat i Feminismes ha concretat aquest anunci: a partir d’aquesta primavera, el Govern repartirà copes i calces menstruals i compreses reutilitzables a les classes de 3r d’ESO de tot Catalunya. A partir d’aquí, i al llarg de la legislatura, el programa s’estendrà a la resta de cursos d’ESO, a Batxillerat, Formació Professional i universitats.

La secretària general de Feminismes del Govern, Montse Pineda, remarca que el programa va «més enllà» del repartiment de productes d’higiene menstrual, ja que busca impactar en l’educació i en la sostenibilitat. «La transformació feminista i verda van de la mà», apunta.

Així, la distribució d’aquest material anirà acompanyada d’informació individualitzada a les dones i persones menstruants dels centres, i l’educació sobre la menstruació s’inclourà en l’educació sexual que s’ha d’integrar al currículum escolar en el marc del programa Coeduca’t del Departament d’Educació. Pineda destaca que actuar en l’àmbit escolar permetrà «trencar prejudicis i tabús» i també arribar als nois, que podran «sentir parlar del tema i podran trencar imaginaris».

Un altre element del programa és la universalització: arribarà a totes les joves, en línia amb l’equitat menstrual, al marge de la batalla oberta contra la pobresa menstrual.

La concreció d’aquest projecte és el resultat de la primera reunió, aquest dijous, de la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls i Seguiment de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, que implica a nou conselleries del Govern, una cosa que la converteix en pionera internacional en la seva àrea. Liderada per la Conselleria d’Igualtat, la comissió busca, amb un enfocament feminista i intersectorial, establir els mecanismes necessaris per garantir l’exercici dels drets sexuals, amb especial atenció a dones, nenes i persones trans.

La consellera Tània Verge, que ha presidit la reunió, ha remarcat que «un dels punts forts de l’estratègia és garantir aquests drets a tota la població, i intentar atendre especialment els factors que sovint generen discriminació i exclusió, com són l’edat, la diversitat funcional, la identitat de gènere o la situació administrativa».