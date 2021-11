La ministra de Transports, Sostenibilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, es va comprometre ahir a què l’any «2025 o 2026» estigui a punt la connexió del Corredor Mediterrani que uneix Almeria amb la frontera francesa, encara que no va fer cap menció a la resta de la infraestructura. «Estic en disposició de dir que, l’any 2025 o 2026, almenys la connexió entre Almeria i França estarà executada, i que tots els trams que actualment estan en execució estaran acabats», va assegurar Sánchez Jiménez davant de més de mil empresaris reunits ahir a Madrid per demanar celeritat en les vies del ferrocarril que aspiren a connectar Algesires i França a través de l’alta velocitat.

«Jo vull ser una ministra compromesa amb el Corredor i sóc una ministra compromesa perquè aquest Govern és un Govern compromès», va assegurar Sánchez Jiménez. El ministeri de Transports suma un total de 6.000 milions d’euros en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), que estan actualment en tramitació al Congrés dels Diputats, dels quals més de 1.200 milions es destinaran al Corredor Mediterrani. «Aquesta és la quantitat consignada i això ens permetrà avançar. Espero que això contribueixi a posar més trams en servei», va afegir.

En concret, Sánchez es va comprometre a tenir finalitzat el tram de Múrcia, per poder-lo connectar amb Madrid, Cuenca, Albacete i el nord d’Espanya. També va afirmar que estarà a punt el port de Tarragona, per tal d’unir-lo amb la resta d’Europa, així com altres enllaços logístics com La Llagosta. També es va comprometre a fer realitat l’alta velocitat entre València i Castelló, per tal que deixi d’interferir en els serveis de Rodalies (doble via entre València i Castelló), i la connexió «directa i d’alta qualitat» entre Granada i Màlaga per Antequera. «Ens trobarem en situació de poder connectar les tres capitals de la Comunitat Valenciana amb ample estàndard», va garantir la ministra.

«Estem en el bon camí»

«Estem en el bon camí, tenim aquests compromisos pressupostaris i la voluntat política s’està traduint en avenços tangibles. A més, tenim un altre element que ens pressiona, que és l’ajuda dels fons europeus, que, a més, ens defineix unes fites temporals perquè tot el que s’ha compromès pels fons europeus per al Corredor Mediterrani ho haurem d’executar abans de 2026», va explicar la ministra. Els empresaris que van organitzar l’acte van lamentar els retards constants que hi ha hagut en els últims anys. «Si els successius governs d’Espanya s’haguessin pres seriosament el Corredor Mediterrani, aquest podria estar construït fa deu anys. Vam perdre aquest tren i tot indica que perdrem el de 2025, ajudem a no perdre més trens», va demanar després de les paraules de la ministra el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda. A més de Boluda, van participar en l’acte d’ahir a Madrid el president de Mercadona, Juan Roig; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; el conseller delegat de Vectalia, Antonio Arias; el president de BP España, Carlos Barrasa; el president de la Cambra d’Espanya, José Luis Bonet, el president del grup Consentino, Francisco Martínez-Cosentino, i el president de Premsa Ibèrica, Javier Moll, entre molts altres.

Boluda s’havia dirigit prèviament a Raquel Sánchez per dir-li que «moltes dades li sonaran», perquè porten «repetint-les cinc anys i patint-les durant 25». «Ministra, té una oportunitat única; l’oportunitat de deixar que Espanya perdi el tren del progrés i el tren del segle XXI, el Corredor Mediterrani», va inquirir Boluda.

Promeses incomplertes

La veritat és que la primera vegada que es va posar el focus des de les autoritats públiques en aquest corredor va ser de la mà de José Blanco (PSOE) l’any 2011, quan va prometre que el 2020 ja estaria acabat. Uns anys més tard (2013), el llavors ministre d’Afers exteriors, José Manuel García Margallo, ho va reclamar com a xarxa vertebradora per a Europa i el 2014, la ministra de Foment, Ana Pastor, «ho va deixar en l’aire». L’any 2016, davant dels successius retards en les promeses, els empresaris es van organitzar per intentar pressionar als diferents Governs per a impulsar aquesta iniciativa. «De la Serna, l’any 2017, ens va dir que havíem de ser realistes, que les obres entre Almeria i Múrcia havien començat poc abans i que no estarien acabades», van explicar durant l’acte a través d’un vídeo.

Tot i això, l’anterior ministre de Transports, José Luis Ábalos, va prometre que l’any 2025 el Corredor Mediterrani podria estar llest gràcies als fons europeus. La seva successora, Raquel Sánchez, sembla que endarrereix aquesta realitat, encara que assegura que, de cara a aquella data, estarà acabat el principal tram, que uneix el Llevant espanyol amb França. D’altra banda, el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, va assegurar que «perquè el procés de recuperació no sigui flor d’un dia i tinguem capacitat que sigui estructural, necessitem impulsar la productivitat de la nostra economia». Per això, va indicar que «si hi ha una cosa paradigmàtica en aquesta transformació, és el Corredor Mediterrani». «Darrere seu hi ha dues idees: la combinació de l’Espanya radial i l’Espanya circular, i per altra la relació econòmica, des del punt de vista estructural», va afegir Goirigolzarri.

Una «oportunitat econòmica»

Mentrestant, l’economista Fernando Trías de Bes va defensar que «en un món global i amb el comerç en línia, que ha avançat en un any el que hauria d’haver avançat en cinc, el nexe entre transport portuari i terrestre s’ha convertit en una dels avantatges competitius geopolítics». «Cada dia sense corredor Espanya perd una oportunitat econòmica que no es pot comparar amb cap altra», va afegir.