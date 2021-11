El ministeri d’Hisenda i Más País negociaran la viabilitat d’incorporar als pressupostos de 2022 finançament per a cinc línies de trens nocturns, inclòs el corredor Madrid-Barcelona París. Segons publica El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, els arguments que recull el partit d’Íñigo Errejón per defensar aquesta aposta són dos: per una banda, la recerca d’alternatives a preus més assequibles, i, sobretot, donar als ciutadans una opció de desplaçament més respectuosa amb el medi ambient. Les altres línies que proposa estudiar són Barcelona-Galícia, Madrid-Galícia, Madrid-Lisboa i Algesires-Cerbere (França).

En el cas de les comarques gironines, la recuperació dels trens nocturns és una reivindicació cada cop més forta. En els darrers mesos els han reclamat tant la Cambra de Comerç com l’associació Promoció del Transport Públic, que defensa els trens nocturns com a substituts dels avions en distàncies curtes i mitjanes.

Ara, Errejón demana que es recuperin aquestes cinc línies nocturnes i que s’iniciï un estudi sobre quines adaptacions tècniques s’haurien de fer per unir Espanya a una xarxa ferroviària europea només per a viatjar de nit. Aquesta xarxa s’anomena «nightjet» i, malgrat que encara és incipient, està agafant cada cop més cos perquè els seus impulsors són França, Alemanya, Àustria i Suïssa. L’objectiu és unir tretze ciutats, entre les quals Barcelona.

Per a Errejón, aquestes modificacions són «prioritàries», i així ho va transmetre ahir durant una reunió amb el gabinet del ministeri d’Hisenda.