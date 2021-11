Més de mil empresaris es van reunir ahir a Madrid per a demanar celeritat a l’executiu espanyol en l’execució de les obres del Corredor Mediterrani. L’objectiu inicial era que l’alta velocitat connectés Algesires amb la frontera francesa -unint ciutats com Barcelona, València, Alacant i Múrcia- l’any 2025, encara que els retards en les obres allunyen aquesta possibilitat. «El corredor mediterrani seria una de les millors inversions que es podrien fer amb els fons europeus», va assegurar Juan Roig, president de Mercadona i integrant de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), principal impulsor d’aquesta iniciativa. Roig va advertir que, si l’objectiu és tenir «una Espanya solidària, en la qual tothom tingui les mateixes possibilitats de tenir una economia sana»; està bé tenir «una Espanya radial, però l’Espanya circular és molt important, i dins d’aquesta Espanya circular, el Corredor és molt important».

«Portem set presidents de govern de diferents partits i el Corredor no s’ha fet. Ens sembla molt bé que Madrid estigui connectada amb 22 ciutats, però n’hi ha moltes altres, com Alacant, Múrcia, València [...] que no ens estem comunicant. I això és discriminatori per al 50% de la població que viu a Espanya», va advertir el president de Mercadona. En la mateixa línia, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, va afegir que «totes les infraestructures són clau per a un país». «El desenvolupament d’infraestructures ha de ser present en els objectius d’Espanya, sobretot ara, amb l’arribada dels fons europeus», va reblar. El màxim representant de la CEOE va reivindicar la necessitat d’avançar en la construcció del Corredor Mediterrani per impulsar «la competitivitat del país», però també va reivindicar el Corredor Atlàntic, la millora de la connexió ferroviària d’Extremadura o l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat. «Totes les infraestructures són importants, i cal ser exigents amb el Govern per a desenvolupar-les», va concloure.

«Volem Corredor», una iniciativa impulsada per empresaris el 2016

La iniciativa «Volem Corredor» va néixer el 2016 davant del cansament d’empresaris, sobretot valencians, pel fet que el Govern els donés «llargues i evasives de forma permanent». L’ample internacional en les vies ferroviàries és l’ample més estès, però la presència a Espanya d’ample ibèric en la majoria de la xarxa ferroviària dificulta la connexió amb Europa. El lobby, per tant, reclama la construcció d’una doble plataforma ferroviària (per separar els trens de mercaderies dels de passatgers) i d’ample internacional (que permeti la connexió amb França). L’arc mediterrani concentra, segons Vicente Boluda, al 50% de la població espanyola, el 51% dels exportacions o el 50% del turisme. «No és un caprici, sinó que té beneficis econòmics, mediambientals i de cohesió del territori», va indicar.