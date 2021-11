El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha descartat aquest divendres que es recuperin restriccions d’aforament i horaris, tot i que sí que s’estudia una ampliació de l’ús del certificat Covid, en un moment en què preveu que el coronavirus continuï creixent, encara que espera que l’impacte assistencial sigui més baix que en el passat. Catalunya ha tornat a entrar a la zona de risc alt de rebrot de l’epidèmia, amb un EPG –índex que mesura el potencial de creixement del virus– per sobre dels 100 punts, una cosa que no passava des del 6 de setembre, fa més de dos mesos, mentre continua l’augment de persones hospitalitzades per Covid.

El virus «creixerà i bastant» a Catalunya en els pròxims dies

En una roda de premsa a Collbató (Baix Llobregat), Argimon ha indicat que el virus «creixerà i bastant» a Catalunya en els pròxims dies, com està passant en altres països d’Europa, però confia que l’impacte assistencial sigui «el més baix possible» gràcies al fet que Espanya té taxes de vacunació altes en comparació a altres països del continent.

La incidència es duplica

«Hi haurà impacte, perquè hem doblat pràcticament la incidència en dues setmanes, per la qual cosa això arribarà, però esperem que no tingui la intensitat que ha tingut en altres onades, és el que desitgem», ha afegit el titular de Salut. El conseller ha destacat que ja hi ha 26 hospitalitzats més per Covid en els últims sis dies, cosa que pot ser el preludi d’un inici d’ascensos a les UCIs, però ha puntualitzat que s’haurà d’esperar als pròxims dies per confirmar la tendència.

En tot cas, Argimon ha remarcat que en aquests moments no és sobre la taula del Govern fer passos enrere en la desescalada, almenys pel que fa a aforaments i horaris. «Ara mateix no plantegem mesures restrictives ni d’aforament ni d’horaris, aquest serà l’element bàsic», ha afirmat Argimon.

El conseller ha admès que la comissió delegada de la Covid a Catalunya «ha discutit i discutirà» sobre la possible ampliació del certificat Covid a més sectors –de moment només es requereix per a oci nocturn i banquets amb pista de ball interior–. Per evitar els contagis, ha insistit en la necessitat d’utilitzar mascareta aquesta tardor i hivern, moment propici per a la circulació del coronavirus.

Catalunya s’acosta al 75% de la població vacunada contra la Covid (74,5% en concret) i ja ha injectat 312.416 terceres dosis. En paral·lel, els equips de vacunació també han administrat més de 625.000 dosis de la grip en aquesta campanya, ha explicat Argimon.