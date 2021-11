Tot aquell treballador interí de les administracions públiques que porti cinc anys consecutius i de manera ininterrompuda a la mateixa plaça podrà accedir a un concurs de mèrits per consolidar la seva condició de fix. Aquest és el punt principal de l’acord rubricat ahir pel PSOE, Unides Podem, ERC i PNB per unificar esmenes de cara a la seva votació al Congrés sobre la nova llei d’estabilització en la funció pública; segons van confirmar diversos dels implicats. Les esmenes hauran de votar-se ara en comissió i després al ple de la cambra baixa, però amb els actuals vots reunirien les majories necessàries per prosperar.

L’entesa entre les principals forces de la majoria de la investidura desembussa la llei per frenar l’abús d’interins a l’Administració i introdueix canvis significatius al reial decret que el Govern va aconseguir salvar per la mínima l’estiu passat. De l’acord entre els partits que formen el Govern central, ERC i PNB han caigut, no obstant, algunes reivindicacions, com augmentar la quantia de les indemnitzacions si un interí no supera la prova. La reforma afecta directament 300.000 interins que el Govern té detectats que ocupen des de fa més de tres anys funcions estructurals. Una xifra que des de les plataformes de treballadors eleven fins a 800.000 persones a tot Espanya.

Mèrits acreditats

«Les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d’acord amb allò previst a l’article 61.6 del Trebep (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts a l’article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener del 2016», diu el text. L’article 61.6 preveu la possibilitat de, «amb caràcter excepcional», fer funcionari de carrera una persona pel sistema de concurs, «únicament en la valoració de mèrits».