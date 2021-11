El vicepresident i conseller de Polítiques Territorials i Territoria, Jordi Puigneró, ha anunciat que es congelaran els preus del transport públic el 2022. «A Glasgow s’ha constatat que és temps de fets i no de més paraules. Hem acordat congelar els preus del transport públic per al 2022», ha anunciat en el seu compte de Twitter. En la línia de l’expressat la setmana passada, durant la inauguració de tres noves parades de l’L10 del metro, el conseller ha insistit que la lluita contra el canvi climàtic «passa per descarbonitzar la mobilitat».

La lluita contra el canvi climàtic passa per descarbonitzar la mobilitat. pic.twitter.com/h4DSXl24aj — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 12 de noviembre de 2021

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’havia manifestat en el mateix sentit en una entrevista amb Eldiario.es. «En cap cas seria aconsellable apujar les tarifes, perquè la ciutadania està sortint d’una crisi molt dura». Colau va traslladar aquesta posició al Govern de la Generalitat, majoritària en l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’organisme competent en la definició de les tarifes, amb un 51% de la representació.

L’any passat, en plena crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, ja es van congelar les tarifes en un exercici molt complicat per al transport públic. Transports Metropolitans de Barcelona, per exemple, va tancar l’any amb una despesa addicional no prevista de 180 milions d’euros per culpa dels efectes de la Covid-19.

En el sector del taxi, mentrestant, l’Institut Metropolità del Taxi (ITM) ha plantejat encarir la tarifa un 2,3% l’any vinent, una proposta inicial que els professionals del sector han considerat «insuficient».