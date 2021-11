El Govern s’ha compromès, segons ha pogut confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, a retirar del projecte de pressupostos per al 2022 la inversió prevista en el macroprojecte Hard Rock Cafè a Tarragona. Així mateix, l’executiu promet també no presentar la candidatura dels Jocs per al 2030 fins després de la consulta ciutadana prevista. No hi havia a l’avantprojecte cap altra inversió olímpica i la consulta es manté. Les dues concessions es troben a la darrera oferta que el gabinet de Pere Aragonès ha traslladat a la CUP. Un compromís que s’especificarà a la llei de pressupostos mitjançant dues disposicions addicionals.

Aquestes concessions no seran les úniques. També, mitjançant la mateixa fórmula, el Govern plasmarà, si hi ha acord amb els anticapitalistes, a la llei dels comptes catalans que, quan caduqui la concessió del servei del 061, es farà càrrec directament de la seva gestió.

El suport del bipartit a aquests projectes era un dels esculls, fins i tot el principal, per buscar un acord per als pressupostos. Fins ara, el Govern havia afirmat que se cenyiria al contingut del pacte d’investidura en la seva negociació amb els anticapitalistes i que deixaria fora assumptes com, precisament, el macroprojecte que s’havia de construir a Tarragona i l’olímpic per no trobar-se al text de la investidura.

Les tres propostes estan recollides al document que la CUP ha enviat als seus afiliats en el context del debat intern entre la militància perquè decideixi en assemblees durant el cap de setmana si bloqueja els pressupostos i si segueix negociant amb el Govern.

Retirada d’acusacions

En matèria d’Interior, el Govern ofereix la retirada de les acusacions particulars que la Generalitat havia presentat en set casos arran dels disturbis del 30 de gener del 2018. Així mateix, es proposa l’inici d’un procés sistemàtic de revisió de tots els procediments oberts en els quals la Generalitat es presenta com a acusació particular. Si no es demostra qui és l’autor de les agressions a agents, el Govern català es retirarà com a acusació.

Tot i això, en el document enviat a les bases anticapitalistes, s’assevera que la insistència de la CUP perquè el Govern es faci enrere «de forma explícita, clara i pública» en els projectes esmentats ha estat en va perquè malgrat retirar la inversió, es manté l’aposta, per això els anticapitalistes exigeixen a l’executiu que els fons que es destinaven a projectes com aquests passin a la partida d’indústria, buscant així una reindustrialització del país cap a una transició ecològica.

Sense gir a l’esquerra

D’altra banda, els anticapitalistes mantenen que el Govern no ha fet un gir a l’esquerra com porten exigint des del primer minut del mandat de Pere Aragonès i critiquen que, «a última hora» i davant l’amenaça d’una esmena a la totalitat, l’executiu hagi proposat mesures que avancen en el compliment de l’acord. La resta del document es dedica a descriure els avenços en la negociació i dilucidar quin és el compliment de l’acord d’investidura.