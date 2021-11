La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha finalitzat la investigació contra l’expresident del Parlament i actual conseller d’Empresa, Roger Torrent, així com contra altres exmembres de la Mesa de la cambra catalana, per presumpta desobediència en haver permès la tramitació de dues resolucions a favor del dret d’autodeterminació i en contra de la Monarquia, tot ignorant els advertiments del Tribunal Constitucional (TC). La jutgessa considera que hi ha indicis i «aparença raonable» de la comissió d’un o més delictes i acorda la continuació del procés judicial perquè la fiscalia i les acusacions presentin les seves qualificacions. D’aquesta manera, l’alt càrrec de l’executiu català queda a un pas de ser jutjat, igual que la resta d’imputats: Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Adriana Delgado (ERC).

En la seva interlocutòria, la magistrada sosté que Torrent i la resta de diputats de la Mesa van actuar «amb menyspreu a la legalitat constitucional i prèviament advertits pel TC» en permetre la votació de les dues resolucions, que eren similars a altres que havien estat suspeses prèviament. Les propostes defensaven el dret del poble de Catalunya a l’autodeterminació i la reprovació de la Monarquia, cosa que, destaca la resolució, és «contrària a la configuració constitucional del Rei» reconeguda a la Constitució, així com a la «inviolabilitat i a l’exempció de responsabilitat» de «la persona del Monarca».

El 22 d’octubre del 2019, detalla la interlocutòria, els diputats van acordar admetre a tràmit les resolucions per a la seva discussió en el ple, «tot i que ja es trobaven notificats i requerits de la suspensió d’incisos similars continguts a altres propostes parlamentàries». La reconsideració de la Mesa plantejada per altres partits, argumenta, «va ser rebutjada amb els vots de Torrent, així com pels de Costa i Campdepadrós a la sessió del 29 d’octubre». El ple que havia de debatre les mocions va ser fixat per al 12 de novembre a la tarda, però Torrent va avançar l’hora d’inici «sospitant que el TC suspendria immediatament la tramitació de la moció», explica la jutgessa.