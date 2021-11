El 23 de novembre del 2020, quatre homes armats amb pistoles van assaltar al mig del carrer una furgoneta de transport de mercaderies de l’empresa MRW contractada pels advocats de la família Pujol per traslladar de Madrid a Barcelona tots els ordinadors, pendrives, tablets i telèfons mòbils de l’expresident de la Generalitat i dels seus fills que des del 2014 estaven en poder de l’Audiència Nacional, que investiga el clan per presumpte blanqueig de capitals i per la fortuna oculta a Andorra, segons va avançar La Sexta i va confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. El jutge havia accedit a la devolució del material. L’atracament es va produir a a l’avinguda Entrevías de Madrid. El transportista conduïa una Fiat Ducato logotipada de l’empresa MRW plena de mercaderia que havia de traslladar a un magatzem central des del qual la majoria dels paquets s’enviarien a Barcelona, en concret, a les oficines del gabinet jurídic que defensa la família Pujol.

Un tot terreny de color negre i amb els vidres tintats es va creuar davant de la furgoneta quan aquesta s’havia aturat davant d’un semàfor. Quatre encaputxats armats amb revòlvers van rebentar els vidres d’una de les finestretes del vehicle i van treure per la força el conductor, a qui van obligar a estirar-se a terra. Un dels assaltants va pujar llavors a la Fiat Ducato i van fugir amb els dos vehicles. Hores després, la furgoneta va aparèixer cremada a un descampat d’una població propera. Segons consta en les diligències obertes en un jutjat de Madrid sobre el robatori, entre el material sostret hi ha 15 pendrives, 8 ordinadors, diversos monitors, telèfons mòbils, targetes de memòria, tauletes i DVD incautats a tots els membres de la família Pujol en els escorcolls efectuats arran de la investigació per la fortuna oculta a Andorra. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita nou anys de presó per a l’expresident.