«Va ser un calvari», recorda Joan F. La seva dona, Anna, va morir el 2019, amb 40 anys, a causa d’un càncer de mama que els metges van diagnosticar quan ja era massa tard. Una negligència reconeguda de manera explícita per la companyia d’assegurances SHAM, encarregada de la responsabilitat civil del CatSalut, que, després d’un acord extrajudicial, ha indemnitzat el marit de la pacient, el Joan, i el seu fill, de cinc anys, amb 250.000 euros, així com la germana d’Anna, amb 15.000 euros més, segons la documentació a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Un jutge de primera instància de Barcelona va avalar aquest pacte. La companyia ha acceptat el pagament d’aquesta quantitat per evitar que el cas arribés a judici.

L’odissea fatal d’Anna va començar el febrer del 2016, quan va ser derivada pel seu metge de capçalera a consulta ginecològica, atès que la pacient s’havia palpat un bony a la zona de les mames. Després de l’exploració, el ginecòleg va sol·licitar una ecografia del que, segons ell, era un «tumor benigne» «No van fer cap punció, ni una mamografia; no es va seguir el protocol. Si a la meva dona li haguessin fet aquestes proves, potser tot hauria estat diferent», insisteix.

El gener del 2018, la dona va tornar al ginecòleg que l’havia visitada. El facultatiu va anotar que la tumoració estava «igual» i va sol·licitar una altra ecografia. Tot i això, al cap de tres mesos, encara sense haver-se fet aquesta prova, la pacient va acudir al centre mèdic en notar que el nòdul havia crescut. El seu ginecòleg va reclamar llavors a l’Hospital de Vic, on vivia la pacient, una intervenció quirúrgica per valorar si s’havia d’extirpar el nòdul, encara que, segons la demanda, va continuar insistint que era un «tumor benigne». Va ser el 17 de juliol del 2018 quan, al final, se li va diagnosticar el «carcinoma metastàtic» i va morir el març de 2019.