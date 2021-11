La notícia potser hauria estat l’oposat, és a dir, que l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), en plena recuperació del bus i el metro, decidís incrementar les tarifes de cara al 2022. Succeirà, si no hi ha marxa enrere, allò previsible al mateix temps en què el vehicle privat ha ressuscitat amb molta més empenta: congelació de preus. És, per tant, una qüestió més de missatge que empresarial, perquè les empreses públiques del gremi arrosseguen un deute històric que potser requeriria un altre rumb tarifari tret que s’incrementi el finançament públic. L’anunci, per cert, el va fer ahir el conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. No en roda de premsa, no en una presentació, no després d’una reunió de l’ATM. Amb un tuit.

Les tarifes ja es van congelar el 2021, encara que llavors la raó potser estava més vinculada a la crisi generada per la pandèmia que a la baixada estratosfèrica d’usuaris, gairebé un 50% menys que el 2020, de 1.057 milions de validacions a 565.

Puigneró va sumar a la qüestió econòmica una pàtina mediambiental aprofitant la seva presència a la Cimera del Clima de Glasgow: «La lluita contra el canvi climàtic passa per descarbonitzar la mobilitat».