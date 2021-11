La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, ha lamentat que el Govern "jugui" amb els Jocs d'Hivern i el projecte de Hard Rock la CUP per "acontentar" en les negociacions pels pressupostos del 2022.

En una roda de premsa a la seu dels socialistes de Barcelona, Romero ha criticat que els anticapitalistes –que durant aquest cap de setmana reuneixen a les seves bases per posicionar-se sobre els comptes- tinguin a les mans "el futur de la política catalana". "No tot s'hi val per mantenir la majoria de la investidura, que ja podem dir clarament que està trencada", ha subratllat Romero. En aquesta línia, la portaveu socialista ha demanat a l'executiu "no vendre Catalunya a qualsevol preu" i ha tornat a oferir-se per negociar.