L’acte «Altres polítiques», que va reunir ahir a València cinc líders de partits d’esquerres, va reivindicar una altra forma de fer política, des del feminisme, «posant a les persones al centre» i apostant per les polítiques socials i l’ecologisme com a base de l’economia. «Això és el començament d’alguna cosa meravellosa», va dir la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Així ho van plantejar a més de la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Més Madrid, Mónica García, i la portaveu del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania (MDyC) a Ceuta, Fátima Hamed.

A aquesta trobada, que es veia com el possible inici d’una futura candidatura electoral àmplia, no hi van assistit les dirigents de Podem, com la seva secretària general i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, i la ministra d’Igualtat, Irene Montero, quelcom al que es va restar importància en l’acte.

Oltra, impulsora d’aquest fòrum, va explicar que havia de ser «manejable», i va assenyalar que encara que «no estan totes les que són», les presents representaven «a moltes que no hi són» i que «se senten representades».

Per la seva banda, l’alcaldessa Colau va confessar no haver-se penedit «ni un sol dia» del paper que ha exercit durant tots aquests anys a Barcelona i Catalunya, «en els quals hem sofert, pel procés, l’aplicació del 155 i en els quals hi ha hagut una polarització duríssima» en la societat. Les cinc van mantenir «una xerrada» de prop de dues hores al teatre Olympia de València, conduïda per la periodista Carolina Ferre, que es va veure entelada per una protesta de transportistes que van increpar i llançar ous a les dirigents polítiques a la seva arribada, i per la interrupció de l’acte que va protagonitzar una militant de Front Obrer, que finalment va abandonar la sala.

Totes elles es van mostrar emocionades i il·lusionades per participar en un acte que, segons Yolanda Díaz, era el «començament d’alguna cosa que seràmeravellosa», i van reivindicar la seva manera de fer política, basada, segons van defensar, a normalitzar el diàleg, i posar al centre els problemes de les persones.

Davant les 900 persones que permetia l’aforament, algunes de les quals van fer cua des de les 8.30 hores per no quedar-se sense lloc, Oltra va afirmar que van idear aquesta trobada per asseure’s a parlar «del que importa a la gent», i totes elles van augurar que hi haurà més cites d’aquest tipus.

Van dir tenir en comú la voluntat de voler millorar les coses i construir societats millors, la valentia i el creure en la política com una eina transformadora que pot ajudar a la gent, davant dels qui únicament aposten per «el soroll i la confrontació».

«El nostre model és moltíssim millor que el seu», va assegurar Mónica García, mentre que Ada Colau i Mónica Oltra van revindicar la inversió en polítiques socials, no només com una eina d’inclusió, cohesió i igualtat, sinó també com a generadores d’ocupació de qualitat que, a més, «no es pot deslocalitzar».

Durant l’acte, les cinc dirigents es van referir als governs de coalició per assenyalar que quan es governa amb altres partits sempre cal cedir. A més, també van coincidir a defensar que la política és «bonica» i «meravellosa», i «l’únic mitjà i eina eficaç per canviar les coses», i van advocar per seguir fent polítiques que «serveixin per canviar la vida de les persones», tal com va indicar Díaz.