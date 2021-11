L’investigador del grup Biocomsc Enric Álvarez va constatar ahir que cal esperar una o dues setmanes per veure si Catalunya entra en una sisena onada. En declaracions a Catalunya Ràdio, Álvarez va remarcar que hi ha un «canvi clar de tendència» però per confirmar si és l’inici d’una nova onada cal esperar una mica més per comprovar si es mantenen els creixements persistents dels últims dies. «Si continua pujant com ho ha fet aquesta setmana i l’anterior, sí que estaríem a l’inici d’una sisena onada», va concloure. Álvarez va alertar que l’índex de positivitat creix ràpid des de nivells baixos, i això és un mal indicador en aquest sentit.

Si realment s’entra en una sisena onada, va continuar, caldrà veure quin tipus de creixement és i què passa als CAPs i als hospitals. En demanar-li per la diferència amb el centre d’Europa, Álvarez va remarcar que hi ha un factor diferencial que és la major vacunació a Catalunya, però també el fet d’haver viscut ja una onada a l’estiu, que ajuda a la immunització superior.

Pel que fa al Nadal, va subratllar que serà molt diferent depenent de quin tipus de creixement experimenta Catalunya les properes setmanes, si està en la banda de l’1,1 o l’1,2, que permetria viure les festes amb normalitat, o bé en la de l’1,4 i l’1,5. Álvarez va explicar que el creixement que s’està experiment ara va començar abans del pont de Tot Sants i a partir d’aquí es va accelerar. «És el moment que anem a interiors però també el pont és un màxim en els índexs de mobilitat i interacció», va argumentar.

Ara per ara, els contagis pugen especialment en els grups de població que no han tingut accés a la vacuna –menors de 12 anys- i en aquells que tenen molta mobilitat i un percentatge de vacunació inferior –dels 20 als 40-.

Sobre les hospitalitzacions, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat recentment que cal esperar uns dies per veure la tendència real, ja que aquestes sempre arriben més tard que l’increment dels positius. En tot cas, ha apuntat que en dos dies hi ha 26 ingressats més i que caldrà veure si la tendència es manté o no, ja que ha recordat que l’increment de les hospitalitzacions és el primer pas per després pujar a l’UCI. El conseller ha desitjat però que aquests ingressos no creixin com en onades anteriors.

De moment, a diferència d’altes països d’Europa, no està previst que s’apliquin noves restriccions.

Holandaordena un confinament parcial

El Govern dels Països Baixos ha ordenat avançar el tancament de botigues no essencials a les sis de la tarda i l’hostaleria, els supermercats i les farmàcies a les vuit del vespre per frenar els casos de Covid-19, després de registrar-se la xifra més alta de contagis de la pandèmia, el març del 2020. Les mesures van entrar en vigor ahir i s’allargaran de moment fins al 4 de desembre. En bars, terrasses i restaurants la gent haurà d’estar asseguda.