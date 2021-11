Els Mossos d’Esquadra van detenir un home com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa, després que atropellés presumptament de manera intencionada amb una furgoneta un vianant a Sant Andreu de la Barca. Després de l’arrest es va saber que els fets es van produir després que declarés a comissaria per una denúncia anterior per amenaces de la víctima.

La investigació va començar a finals de maig. Els agents van tenir coneixement de l’atropellament, que havia causat lesions a la víctima que van obligar a traslladar-la a un hospital en estat greu, van informar ahir els Mossos en un comunicat.

A partir de les primeres declaracions dels testimonis, els investigadors van comprovar que no era un accident fortuït, i atesa la gravetat dels fets es van obrir diligències penals per aprofundir en la investigació. Després de parlar amb la víctima, els agents van descobrir que l’home havia tingut enfrontaments amb una altra família del municipi, i van comprovar que aquesta família tenia la titularitat del furgó utilitzat per cometre l’atropellament. Les gestions posteriors van permetre identificar el conductor investigat.