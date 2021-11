L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar ahir que la futura república catalana que persegueix l’independentisme no s’ha d’assemblar a la «mal anomenada» democràcia espanyola. En una intervenció a la reunió del Consell per la República -l’entitat privada que lidera- en què va constituir el que anomena la seva «assemblea de representants», Puigdemont va defensar les vies menys còmodes cap a l’independentisme, amb l’ànim de «fressar», d’obrir camí.

L’entitat va celebrar a Canet de Rosselló un acte en què Puigdemont va defensar la validesa d’aquest organisme davant de les incomoditats que genera. Això vol dir que «anem bé», va assegurar, i es va referir sense concretar-les a «intimidacions mediàtiques i polítiques».

«Radicalitat democràtica»

L’expresident va elogiar el funcionament democràtic del Consell que presideix, i la voluntat de constituir una república no per «calcar el que ja feia la mal anomenada democràcia espanyola» sinó amb vocació de «radicalitat democràtica». La reunió d’ahir va servir per formalitzar una aparença de parlament, ja que es va triar una presidenta i una mesa per organitzar les reunions dels representants que els socis van triar telemàticament fa uns dies.

Per part seva, la presidenta de la mesa de l’Assemblea de Representants del Consell per la República, Ona Curto, va reivindicar la «transversalitat» del consell i va demanar «ser-hi i ocupar» aquest espai. Curto considera que es tracta d’una eina «molt útil», si bé va reconèixer que actualment «falten electes». «Ara per ara és l’eina que té més contingut i estratègia. És important que la legitimem i que la tinguem en compte», va assenyalar, segons ACN. La nova presidenta també va destacar la forta presència femenina en el consell, que compta amb més del 70% de dones, i va assenyalar que és «una eina més» per arribar a la independència. «Si no funciona aquesta en trobarem d’altres», va reblar. Curto, regidora per la CUP a Arenys de Mar, va quedar per davant de Maria Costa i Jordi Pessarodona, que ocuparan les dues vicepresidències de la mesa.