El desplegament dels fons europeus ja ha començat i la Generalitat no vol que les empreses catalanes se’n quedin al marge. Concretament, des del Govern es marquen l’objectiu que les companyies amb seu a Catalunya captin com a mínim el 20% dels Next Generation EU destinats a Espanya. Un pes equivalent al PIB de Catalunya al conjunt de l’economia espanyola.

Entre transferències i crèdit, Espanya rebrà 144.000 milions; encara que des de la Generalitat no s’han volgut limitar a una xifra concreta. Per maximitzar l’aterratge d’aquests fons, la Conselleria d’Empresa i Treball va inaugurar ahir una oficina a Barcelona i una delegació a Madrid per assessorar les societats de cara a postular-se, captar i gestionar els projectes i les inversions habilitades des de la Unió Europea (UE).

«Ens va el futur immediat. És una oportunitat que no podem deixar passar», va explicar ahir el conseller d’Empresa, Roger Torrent. L’oficina posarà a disposició de les empreses un sistema d’alertes personalitzades per a les convocatòries de fons que es vagin obrint i que puguin encaixar amb interessos i capacitats. Prèviament a l’obertura de l’oficina, la Generalitat havia rebut la consulta d’unes 700 empreses sobre qüestions relatives als fons Next Generation. Empresa ha incorporat 10 persones per arribar als 30 professionals dedicats expressament als fons europeus.