La CUP considera que encara hi ha marge per arribar a un acord que il·lumini els pressupostos de la Generalitat per al 2022, però s’inclina per elevar el preu dels seus nou vots perquè el Govern millori la seva última oferta i avanci en el compliment del pacte d’investidura que va signar amb ERC. Els republicans van reafirmar ahir la intenció de continuar negociant fins a l’últim minut.

La posició que es va imposar a les assemblees del partit del cap de setmana és la presentació d’una esmena a la totalitat, un veto inicial justificat pel lent avenç en el compliment de l’acord de legislatura que va convertir Pere Aragonès en president i per les escasses cessions del Govern en la negociació. Tot i això, el vot d’ahir dels militants a les urnes serà clau per decantar la balança sobre si continuen asseguts al voltant de la taula de negociació o si se n’aixequen.

«Vendre» el «gir a l’esquerra»

I és que el sector majoritari de la CUP és, precisament, el que no està alineat amb cap de les dues organitzacions més nombroses, Endavant i Poble Lliure, i el sistema de votació secret i telemàtic (una persona, un vot) pot donar un resultat incert sobre el futur de les converses, encara que diverses fonts presents a les assemblees sostenen que sentiment majoritari passa per millorar l’acord i no per sortir de l’equació. Membres del partit interpreten que la decisió de les bases s’ha pres tenint en compte els mesos d’ERC al capdavant de l’executiu i no tant tenint en compte la lletra petita del projecte de pressupostos; per això la direcció ha demanat més d’una vegada més gestos al Govern per poder vendre a les seves bases un «gir a l’esquerra». Entre els principals pros i contres discutits a les assemblees, sobresurt el factor independentista i la manca de compromisos socials i climàtics.

Pel que fa a la primera, dubten sobre el veto final als comptes perquè, si es produís, es dinamitaria la majoria independentista. Això provocaria que el Govern busqués el PSC i els comuns com a alternatives potencials, un avís que ja va llançar el conseller d’Economia, Jaume Giró, confiant que s’abstindrien i facilitarien l’aprovació si la CUP fallés. Els anticapitalistes es plantegen fins a quin punt els beneficiaria deixar de ser la crossa del Govern, passant llavors a una «oposició contundent» i intentant ser una «alternativa transformadora» de l’independentisme, encara que alguns sectors els atribuïrien llavors la manca d’unitat.

Sobre la segona, desconfien de les intencions de la Generalitat perquè, malgrat el compromís de retirar la partida de 120 milions d’euros per al Hard Rock, continua mantenint les intencions d’aprofundir en macroprojectes com els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

Una nova oportunitat?

Si s’imposa l’opció de vetar la tramitació sense interrompre la negociació, la direcció anticapitalista intentarà exhibir una posició de força, pressionant per esgarrapar més mesures davant d’ERC i Junts, que situen la CUP com a soci prioritari. Però els anticapitalistes s’enfronten al risc que el Govern, davant els problemes que posa la CUP, s’obri a negociar amb el PSC i els comuns buscant una alternativa que faci possible que els comptes estiguin aprovats a l’inici del 2022. Això podria suposar també un xoc al Govern, perquè ERC prefereix els comuns i Junts s’inclina pel PSC.

La tramitació dels comptes no depèn exclusivament de la CUP. I és que el 22 de novembre es votaran les esmenes a la totalitat -ja les han confirmat Cs, PPC i Vox, mentre que socialistes i comuns esperen els esdeveniments d’aquesta setmana per decidir-, i es votaran totes juntes. Si hi ha més vots en contra que a favor dels vetos, el projecte de pressupost seguirà el curs fins a la votació definitiva. En cas contrari, es frenarà la tramitació i el Govern els haurà de redissenyar. Tornarà així al punt de partida i difícilment aconseguirà que el proper any s’inauguri amb pressupostos.