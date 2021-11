Els Mossos d’Esquadra van arrestar divendres passat un home per violència masclista a Barcelona gràcies al gest d’auxili de la víctima, que va ser identificat per la infermera del centre mèdic al qual la dona havia anat a acompanyar la seva parella. La dona patia vexacions i insults per part d’ell però no sabia com denunciar-ho des de feia temps. Així que va mostrar el palmell de la mà i va fer el gest d’abraçar el dit gros i la sanitària el va percebre i va avisar el 112.

Segons les fonts policials consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la patrulla que va respondre al servei va separar la parella en arribar al centre sanitari. Va prendre declaració per separat a home i dona i després va parlar així mateix amb treballadors del centre. Els agents van detenir el presumpte agressor i la víctima la van conduir a la comissaria, on es van completar unes diligències que després van ser traslladades a un jutjat.

La caporal Anna Choy, del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de Barcelona, ​​va aclarir que els Mossos poden actuar d’ofici i arrestar un sospitós de violència masclista sense denúncia de la dona quan hi ha prou indicis. També va destacar que la dona que va poder demanar auxili gràcies a aquest simple gest ja és dins de la xarxa que gestiona el GAV i que implica estar en contacte de forma regular amb la policia i, si els Mossos o un jutge ho consideren convenient , disposar de protecció d’agents per evitar patir represàlies per part de les exparelles.