L’únic termini que hi ha al davant és l’última setmana de desembre i encara no hi ha cap principi d’acord. Però ja s’estan movent les primeres fitxes en una qüestió de la qual depèn el futur dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022: la llei audiovisual, que el Govern està negociant amb ERC. L’executiu sap que no li queda cap altra opció que tancar una quota de «producció, doblatge i subtitulació» en català i en la resta de llengües cooficials. Però, alhora, ofereix complementar aquest percentatge (encara no detallat) amb ajudes a les plataformes perquè incloguin al seu catàleg obres audiovisuals en català, euskera i gallec, a més de castellà. Aquesta fórmula mixta és la que entén que li permetria complir amb el compromís adquirit amb els republicans perquè no presentessin una esmena de totalitat, alhora que facilita a les plataformes complir amb una exigència que pot entorpir el seu negoci i fer-les fugir del país.

Els independentistes, per la seva banda, es mantenen a la taula i demanen accelerar els treballs, encara que no han posat cap ultimàtum. Ara com ara, creuen que el pacte ha d’estar tancat abans que es completi la tramitació dels Pressupostos al Senat, a finals del proper mes. El 31 de desembre és, a més, la data límit compromesa amb Brussel·les en el pla de recuperació perquè el Consell de Ministres remeti al Parlament el projecte de llei.

L’executiu de Pedro Sánchez comparteix la necessitat de «recolzar i defensar les llengües cooficials». Al·lega que aquesta protecció és un mandat constitucional i que, per tant, cal mentalitzar les grans productores de continguts que han de produir no només en castellà, però alhora tem que si se’ls pressiona massa optin per marxar a un altre país.

L’avantprojecte de l’executiu, redactat pel Ministeri d’Economia, preveia que la televisió a demanda reservés a obres europees almenys el 30% del catàleg. I, «com a mínim», el 50% d’aquesta quota s’hauria de guardar per a obres «en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes». Aquesta redacció afavoria el castellà. L’executiu va intentar convèncer ERC que era millor blindar el català, l’euskera i el gallec oferint ajudes públiques a les productores, i no estipulant quotes. Però els republicans van insistir i es van anotar aquest punt. Per no presentar l’esmena de totalitat, executiu i ERC van consensuar que es buscarien «les millors fórmules per garantir un percentatge de producció, doblatge i subtitulació en les llengües cooficials».