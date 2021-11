Nombroses proves van acorralar ahir els tres acusats de la brutal violació per torns d’una noia en un descampat de Sant Boi de Llobregat, a qui van recollir en un cotxe en sortir d’una discoteca a Molins de Rei, el 19 de maig del 2018. Les restes biològiques trobades al cos i a la roba de la víctima apunten directament José Miguel VS, Mohammad H. i Jordi C., els tres processats, que no van tenir cap altre remei que defensar-se assegurant que les relacions sexuals van ser consentides i, fins i tot, van declarar que la noia se’ls havia insinuat. La fiscalia va confirmar la petició de pena de 46 anys per a un dels imputats i de 43 anys per als altres dos i va elevar la indemnització a 45.000 euros.

Els forenses van relatar en la segona sessió del judici que van trobar ADN i semen de dos dels acusats, José Miguel V. i Mohamed H., a diferents zones del cos de la denunciant, així com altres mostres no identificables. En analitzar la roba de la noia, també van trobar restes biològiques de Jordi C. Dos pèrits més van especificar, a més, que la víctima tenia marques i hematomes als braços compatibles amb la pressió que es provoca en subjectar per força una persona. La seva coloració, van precisar, era blava, i, per tant, les ferides eren «recents».