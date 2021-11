El pla b era insistir en el pla a. O això, o és que encara no és el moment per al Govern d’activar l’alternativa a la CUP per aprovar els pressupostos, que passa pels comuns i el PSC. La posició expressada per una exigua militància anticapitalista, presentar una esmena a la totalitat i, alhora, negociar fins a l’últim minut, no ha fet variar gens ni mica l’aposta de l’executiu, que manté, almenys en les primeres hores després de l’anunci de la CUP, el diàleg amb aquest partit com a única posició possible. Això sí, té els socis alternatius com a segon plat a l’espera que els anticapitalistes concretin les seves demandes, tal com els van reclamar el mateix president Pere Aragonès, i el titular d’Economia, Jaume Giró, en una reunió ahir a la tarda.

El Govern confia que, una vegada superat el tràmit assembleari, la setmana que queda per davant permeti un acostament. Fonts republicanes assenyalen que els anticapitalistes van emetre senyals «conciliadors» al llarg de tot el dia, també a la reunió del Palau de la Generalitat.

Les urnes internes de la CUP van constatar que les bases comparteixen el descontentament de la direcció amb el compliment de l’acord d’investidura i van reafirmar la manca d’incentius per a avalar els comptes. Els 462 anticapitalistes que van votar -lluny dels 1.401 que es van pronunciar sobre l’acord d’investidura- van decidir amb un 63% que el partit presenti l’esmena a la totalitat, sense que això suposi interrompre les negociacions, un extrem que comparteix un 68 % dels simpatitzants. Fins a un 95% valora que el que hi ha sobre la taula és insuficient per votar a favor de les xifres actuals. Es tracta, doncs, d’un avís contundent a l’executiu: si no hi ha més cessions, els nou diputats anticapitalistes no donaran l’aval a les xifres.

De fet, Aragonès i Giró van reclamar a la CUP que concreti les seves demandes. La diputada Eulàlia Reguant es va limitar a deixar l’ordre de prioritats a les mans dels òrgans interns i va justificar que el seu partit llanci una «triple esmena»: a la relació entre el Govern i l’Estat, a les «polítiques socials i el model sociovergent» i a uns pressupostos «continuistes». Així, va carregar contra «la normalització de la relació amb el PSOE, i contra l’estancament per aturar la repressió», alhora que va retreure a la Generalitat que no s’estigui «treballant per generar les condicions» per celebrar un altre referèndum. Curiós l’ús com a arma llancívola del terme «sociovergent». La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va dir que res obre més la porta a aquesta entesa que el veto anticapitalista.

La CUP s’emplaça a negociar a fons i exigirà avenços en matèria d’habitatge -el pacte fixa 749 milions d’euros i no els 1.000 promesos per a la investidura-, en sanitat -el 25% per a l’atenció primària i no el 17%- i en impostos -per tal que els trams més alts de l’IPRF paguin més i s’incrementi l’impost sobre el patrimoni-. Alhora, fonts del partit apunten que esperen gestos del Govern pel que fa al full de ruta independentista. Encara hi ha marge fins al 22 de novembre per recular i no presentar l’esmena a la totalitat si el Govern millora l’oferta. En aquest cas, la direcció haurà de tornar a convocar les bases, encara que en aquesta ocasió la decisió es prendrà en la Coordinadora Oberta Parlamentària, l’òrgan intern format per les 11 organitzacions de la candidatura i les assemblees territorials, sense convocar tota la militància a les urnes.

A nivell oficial i públic, el pacte pressupostari amb la CUP és el mínim comú entre els dos socis, ERC i Junts. Sortir-se d’aquest marc implicaria, a més, una nova fissura a l’executiu per l’elecció del nou soci. De fet, les dues forces i els seus grups parlamentaris, amb la cúpula del Govern i, fins i tot, Laura Borràs, es van reunir poc després de fer-se públic el veto per acordar els passos següents. Entre bastidors, però, els postconvergents aboquen agres paraules sobre els anticapitalistes i assenyalen que ja no hi caben més cessions. I ja, de passada, culpen ERC de la situació actual i diuen que són els republicans els que han de respondre pel pacte signat amb la CUP.

Socis creuats

Els republicans no veurien malament, arribat el cas, negociar amb els comuns, cosa a la qual Junts s’oposa. A més, a diferència d’altres anys, ERC no dóna, de moment suport als pressupostos municipals d’Ada Colau. És a dir, es podria articular fàcilment un quid pro quo.

La prioritat de Junts, per la seva banda, serien els socialistes. En el seu intent per retornar al centre ideològic i polític, calculen que aquells projectes pels quals ells advoquen, davant la tebiesa republicana, sí que se’n sortirien. És, a més, la forma més directa d’afeblir, mitjançant l’enfortiment del principal enemic a les properes municipals, ERC, que no vol veure el PSC ni en pintura.