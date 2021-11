La menor de 16 anys violada en sortir d'una discoteca la matinada de l'1 de novembre a Igualada (Barcelona) ha perdut gairebé el 90% de l'audició d'una oïda a causa del cop al cap que li van donar els presumptes agressors. Fonts pròximes al cas han informat a EP que la jove s'ha sotmès a diversos exàmens per avaluar la seva capacitat auditiva i que haurà de portar audiòfons. Han explicat que la jove segueix ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona on es va recuperant «progressivament», i que la investigació dels Mossos d'Esquadra per trobar als presumptes agressors segueix sota secret d'actuacions.

Fonts municipals van explicar a EP que l'Ajuntament d'Igualada ha començat els tràmits per instal·lar a principis de 2022 càmeres de vigilància en el polígon on van succeir els fets. El consistori va remarcar que aquesta mesura forma part d'un pla de millora del polígon que fa tres anys que està en marxa i pel qual ja s'han renovat l'asfalt i les voreres de la zona. Ara, l'Ajuntament només té càmeres en la zona del complex esportiu, i per instal·lar les noves contactarà amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra per estudiar la millor ubicació quant a seguretat.