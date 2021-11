Tot i que al seu dietari personal relata suposades agressions sexuals a alumnes seus, tal com va revelar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Víctor P.G., professor i exentrenador de futbol de La Salle Bonanova, va declinar ahir declarar davant del jutge que investiga un d’aquests casos, el de G.C.G., que també n’era el fillastre. El titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabares Cabezón, li va comunicar oficialment en persona la interlocutòria de processament, en haver trobat indicis delictius contra ell. El docent podia haver rebatut les imputacions i declarar, però no ho va fer, segons fonts jurídiques.

A la interlocutòria de processament s’exposa que, entre el 2010 i el 2012, Víctor P.G. va agredir sexualment G.C.G., que tenia entre 12 i 14 anys. Suposadament també el va colpejar, el va amenaçar amb una arma blanca, el va castigar «gratuïtament» i el va humiliar de paraula. El magistrat considera que presumptament va cometre un delicte d’agressió sexual.

G.C.G. va denunciar que Víctor P. G. l’havia obligat «en moltes ocasions» a masturbar-se en la seva presència, mentre ell feia el mateix. Però altres vegades era el mateix imputat el que li feia una fel·lació, li feia tocaments per tot el cos, especialment als glutis, i «li hauria sol·licitat mantenir relacions sexuals completes», destaca en la interlocutòria de processament. En la seva denúncia, la víctima va precisar els cops, les amenaces i les humiliacions que li proferia el docent. «Els fets es produïen tant a l’escola com a diversos domicilis familiars i en viatges», destaca el togat.

Càstigs i humiliacions

Els informes mèdic-forenses estableixen que l’imputat «castigava o humiliava» el menor, segons les seves paraules, si les peticions no eren complagudes. El jutge recalca que el relat de G.C.G «resulta creïble» per «la seva claredat, espontaneïtat, lògica i coherència» i, per tant, és «prou indici» per continuar la causa contra Víctor P.G. El docent sempre ha negat les agressions sexuals.

El professor va deixar redactat en diverses llibretes manuscrites el «turment interior» que pateix i la distorsió cognitiva que li fa percebre conductes pederastes greus amb menors com si fossin relacions d’amor sanes. Tots els passatges semblen haver estat redactats durant viatges que Víctor P.G. va fer els anys 2007 i 2008 a ciutats com Kíev, Rennes, París i Innsbruck.