Un total de 26 parelles afectades pel tancament sobtat del restaurant "Btakora" d'Arenys de Mar (Maresme) han interposat una querella contra el propietari del local, a qui acusen d'haver-los estafat prop de 200.000 euros que van abonar sense haver pogut celebrar els seus respectius compromisos.

La querella, presentada davant els jutjats d'instrucció de Barcelona pel despatx Roca Associats i a la qual ha tingut accés EFE, es dirigeix contra l'amo del negoci, l'administradora, la comptable, l'apoderat i dos titulars de comptes bancaris on les víctimes haurien realitzat transferències, així com contra les dues empreses que operaven el negoci.

Les 52 persones afectades els acusen d'un delicte d'estafa continuada amb doble agreujant -el valor defraudat supera els 50.000 euros i afecta un nombre elevat de persones i per aprofitament de la credibilitat de l'empresa-, per la qual cosa podrien enfrontar-se a penes d'entre un i sis anys de presó, o subsidiàriament, un delicte d'apropiació indeguda també agreujat.

Han demanat al jutge que investigui el propietari, Paulo, que es troba en parador desconegut des que el juliol passat el restaurant va tancar les portes, i els seus socis, i exigeixen que se'ls imposi el pagament d'una indemnització de 150.000 euros, a més de la devolució dels 200.000 euros abonats pel conjunt de les víctimes.

D'acord amb la querella, els acusats "van ordir una trama fraudulenta per captar provisions de fons de parelles que desitjaven contreure matrimoni a les seves instal·lacions, tant en el seu propi benefici, com per a l'abonament d'altres despeses no relacionades amb les referides noces, noces que mai van arribar a realitzar-se".

Es tracta de parelles que planejaven casar-se al llarg del 2020 però a les quals, amb escasses setmanes o dies d'antelació, les instava a canviar la data de la cerimònia al·legant motius relacionats amb la pandèmia, com el confinament dels treballadors.

Durant tot aquest temps, la companyia continuava cobrant-los factures per diversos conceptes, com la reserva de la nova data o la prova del càtering, sabent que mai se celebraria la cerimònia, ja que "mai van realitzar cap preparatiu", segons l'acusació.

"A dia d'avui, més de 52 persones s'han vist obligades al pagament d'unes noces que no se celebrarien, els han enganyat, amenaçat i abusant des d'una posició absolutament desproporcionada, els han donat llargues conduint-los a la desesperació. I això, mentre els responsables disposen de tots els seus diners, diners que van invertir en el dia que anava a ser el més feliç de la seva vida, i no l'autèntic malson en la qual es troben immersos", subratlla la denúncia.

Les víctimes asseguren que van pagar per "por" a perdre el que ja havien invertit i després de "múltiples enganys i amenaces", especialment en aquells casos en els quals van demanar la rescissió del contracte per no estar d'acord amb unes clàusules segons les quals acceptaven perdre els seus diners si no es podia celebrar les noces per "causes de força major".

Després del tancament del restaurant, la majoria de parelles no ha pogut casar-se per motius econòmics, com en François i l'Elisabeth. Aquesta parella ha demanat que "es faci justícia".

Segons ha relatat a EFE, el propietari del restaurant els hauria promès que "un suposat inversor" es quedaria amb el negoci i els retornaria els diners, cosa que mai ha ocorregut, fins al punt que un dia, en contactar amb l'acusat, aquest els va respondre que "no se'n recordava ni sabia qui era" encara que asseguren haver-li desemborsat més de 14.000 euros pels preparatius de les noces.

"Havia de ser un dia d'il·lusió (...). Durant molt de temps havíem estalviat, ens han ajudat les famílies per poder arribar a aquest dia i la desil·lusió és total. L'única cosa que demano és una mica de sensibilitat a exigir justícia, almenys, dels diners que ens han pres, perquè la resta està perdut", ha lamentat.