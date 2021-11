El 72% dels professionals de l'àmbit educatiu sospiten de possibles casos de violències sexuals a infants, però menys del 20% ho notifiquen. Aquesta és una de les dades que s'ha posat sobre la taula en la roda de premsa de la Fundació Vicki Bernadet amb motiu del Dia mundial de la prevenció de l'abús sexual infantil i que correspon a un estudi del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (Grevia) de la Universitat de Barcelona, fet el 2016. «Molts mestres tenen la capacitat de sospitar, però no tenen suficients recursos o força per explicar-ho a algú més», afirma la directora del grup, Noemí Pereda. També avisa que els abusos «probablement van incrementar molt» en el confinament, però que no afloraran fins d'aquí a uns anys.

Pereda ha exposat que molts educadors es troben que no tenen recursos ni eines suficients per notificar la sospita d'abús sexual que pot estar patint un infant en el seu entorn, tant a dins com a fora de l'escola, segons va mostrar un estudi del 2016 realitzat a centres de Barcelona i que forma part d'una tesi doctoral defensada aquest any. També hi ha casos en què, tot i que el docent notifica la sospita a l'autoritat immediata, la direcció de l'escola, la cadena de comunicació es trenca i el possible cas no arriba a la policia. La directora de Grevia i membre del Patronat de la Fundació Vicki Bernadet ha reconegut que no és fàcil identificar i comunicar la sospita d'un abús, fins i tot per als experts, que manegen indicadors i tenen més eines per escoltar el relat de l'infant, però ha recordat que els docents tenen l'obligació legal i moral de notificar situacions de risc. «Com a mestres han d'escoltar i estar atents als indicadors del protocol que hi ha a les escoles i, a partir d'aquí, notificar la sospita a l'autoritat següent. S'ha de seguir el protocol, però tampoc anar més enllà del rol que pertoca. Per exemple, un mestre no pot explorar un infant, perquè no està preparat per fer-li les preguntes ni parlar amb ell d'aquest tema i el que li causaria és una victimització secundària», ha assenyalat Pereda.

En aquest sentit, Pereda considera que la figura del coordinador de benestar als centres educatius, que estableix la Llei de protecció integral a la infància i adolescència davant de la violència, servirà per saber com actuar davant de les sospites. Ara bé, ha deixat clar que no es tracta només de nomenar algú per a aquesta figura, sinó que ha d'estar format. Aquest coordinador ha de ser el referent principal per a les comunicacions relacionades amb possibles casos de violència a un infant a l'escola o en el seu entorn, segons fixa la llei, que va entrar en vigor el juny. Sobre la llei, la presidenta de la fundació, Vicki Bernadet, ha assenyalat que «escrita està molt bé» i que pot ser un instrument «molt important per protegir millor els infants», però que calen recursos per implementar-la. Bernadet també ha advertit que un problema de la llei és que l'ampliació del termini per començar a comptar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals quan la víctima compleix els 35 anys no s'aplica de manera retroactiva. A la fundació s'estan trobant que hi ha persones que van patir abusos fa anys i que es pensen que es poden acollir a aquesta ampliació.

Les violències sexuals durant el confinament

Pereda ha assenyalat que els experts assumeixen que durant el confinament de la pandèmia de la covid-19 és «molt probable» que els abusos sexuals a infants augmentessin molt, ja que els factors de risc -estrès, abús de substàncies, tancament...- van incrementar i, a més, perquè les escoles, on es poden detectar aquests casos, estaven tancades. Amb tot, no serà fins d'aquí a uns anys quan es visibilitzaran aquestes violències, ja que les víctimes d'abusos comencen a identificar-les i a explicar-les quan són adults. Amb tot, la doctora en Psicologia espera que la societat es doti d'eines per poder-les detectar abans.

Un 80% dels casos, en l'entorn familiar

La Fundació Vicki Bernadet recorda que el 80% dels casos d'abusos sexuals tenen lloc en l'entorn familiar o conegut de l'infant. «La societat i sobretot les famílies han de pensar en l'abús sexual no com una alarma, però sí com una possibilitat», perquè l'estadística ho diu. «Hi ha la negació absoluta que a la meva família no passarà. Cal escoltar els infants», ha expressat la presidenta de la fundació. Un de cada cinc menors ha patit abusos sexuals, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Ara bé, només n'aflora una petita part (es calcula que se'n denuncien un 10% del total). La fundació ha llançat la campanya de conscienciació 'Cartes sobre la taula', en què tres víctimes exposen els abusos que van patir quan eren infants.