Un jove francès ha aconseguit escalar aquesta tarda a primera hora la torre Glòries, sense demanar permís. Es tracta d'Alex Landot, un estudiant de 21 anys aficionat a l'escalada, que ja havia protagonitzat gestes similars, com pujar a la torre Montparnasse de París. En el cas de Barcelona, va explicar per telèfon a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que ho feia «per sensibilitzar sobre la mucoviscidosi, una malaltia degenerativa, i perquè la gent doni diners per a la investigació». Preguntat per si tenia algun cas pròxim, va assegurar que no i que ni tan sols coneixia cap malalt d'aquest mal que afecta les vies respiratòries i digestives. «És una malaltia genètica greu que et deixa sense poder moure't i vull reivindicar-la amb una cosa que em fa sentir molt viu, que és l'escalada».

Landot assegura que va escollir la torre Glòries (ell la continua anomenant Agbar) perquè «està al centre de Barcelona». La gesta li va costar uns 30 minuts, i al final l'esperaven els agents de la Guàrdia Urbana, cosa que no semblava sorprendre'l gaire. «Normal. M'han posat una multa, com sempre, però fins ara no les he pagat», afirma. A França, té pendent comparèixer davant d'un tribunal per altres gestes anteriors.

Edifici recurrent

No és la primera vegada que algú s'enfila a l'emblemàtic edifici de Jean Nouvel, que és objecte de cobdícia entre els aficionats a l'escalada urbana i el 'parkour' extrem, especialment francesos. L'escalador Leo Urban ja ho ha fet en dues ocasions, una vegada en companyia de Nico Mathieux i l'altra en solitari. I en totes han gravat la «gesta» per publicar-la a les xarxes socials. L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat accions legals en totes les ocasions pels danys que ocasiona a l'edifici, revestit de cortines mòbils de vidre que canvien de color per la il·luminació. Per a Landot, que ja ha escalat la torre Montparnasse i la torre Total, a París, la seva pròxima gesta la fixa en un dels gratacels del barri de La Defense. A Barcelona afirma que ja ha complert. Total, va arribar aquest dijous i diu que se'n va diumenge.