El Jutjat Penal 1 de Manresa ha absolt els nou processats per una protesta davant la presó de Lledoners l’1 de febrer del 2019, durant el trasllat dels presos de l’1-O a Madrid per a la celebració del judici. A la sentència, el magistrat ha manifestat que han quedat absolts en no haver pogut acreditar l’autoria dels fets.

Després de la celebració del judici, sis ja van ser absolts de l’acusació de desordres públics, però la Fiscalia i la Generalitat van mantenir la petició de presó per als altres tres. Durant el judici, els agents van assenyalar els tres acusats com a part del grup de 250 persones que posteriorment els van agredir, encara que no van donar detalls de com anaven vestits o els seus trets físics, i per això la jutgessa ha expressat: «Sense poder identificar l’autor o autors dels delictes, difícilment es pot atribuir cap responsabilitat».