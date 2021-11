La presidenta del Comitè Científic Assessor del Departament de Salut, la doctora Magda Campins, s'ha mostrat partidària i veu «lògic» aplicar el certificat covid a la restauració i també en grans aglomeracions a l'aire lliure. «Actualment les dades indiquen que hi ha un augment de casos i el que hem de fer és avançar-nos als esdeveniments», ha apuntat aquest dissabte Campins als micròfons de Rac1. «La decisió que prengui el Govern en relació amb el certificat covid serà important, i una mesura que ajudarà a combatre aquesta incipient sisena onada a Catalunya», ha continuat la també cap de Medicina Preventiva de Vall d'Hebron. En paral·lel, Campins demana no córrer a vacunar els nens de 5 a 11 anys: «Crec que el benefici no és superior al risc».

«En el document que hem fet analitzem a partir de quins nivells de situació epidemiològica s'haurien d'aplicar mesures respecte a l'ús del certificat covid», ha avançat la presidenta del Comitè Científic Assessor de Salut, que ha assenyalat que els llocs on s'haurà d'aplicar a partir d'ara serien «on es menja i es beu en espais interiors». «És el més lògic ja que són els llocs de més risc, com està documentat a la literatura científica», ha recalcat Campins. «Però en espais a l'aire lliure també hi pot haver una gran disseminació del virus, com hem vist en els grans concerts de l'estiu on es van produir molts contagis», ha afegit la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron.

«Per tant, en determinades circumstàncies, també s'haurien d'incloure en l'ús del certificat», ha puntualitzat Campins, que igualment ha volgut deixar clar que el certificat covid «no significa que s'obligui a vacunar-se». Finalment, i sobre la vacunació dels nens, la presidenta del Comitè Científic Assessor de Salut no vol presses. «Sabem que no són tan transmissors de la malaltia, que no fan formes greus i cal valorar el risc-benefici», ha insistit Campins. «Per tant, hauríem de ser prudents i esperar», ha conclòs la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron.