La Generalitat de Catalunya ha advertit aquest divendres de la DANA que s’acosta i que es començarà a manifestar a finals d’aquesta setmana, tot i que irromprà amb força entre el dilluns 22 i el dimecres 24, quan es preveu un episodi de pluja que podria generar acumulacions importants en punts de la meitat est i de la resta del litoral i prelitoral.

Segons ha fet públic el Meteocat a través de les xarxes socials, la formació d’una borrasca al Mediterrani també provocarà un onatge que s’alterarà notablement en tota la costa amb vent de l’est. En concret, parla de «precipitació extremadament abundant».

La cota de neu baixarà

La predicció indica que la precipitació començarà dilluns a la meitat nord i est de Catalunya, mentre que dimarts i dimecres s’estendrà a la resta del territori fins que serà general. La cota de neu baixarà de 1.400 a 1.000 metres aproximadament. No es descarta que la cota baixi dimarts per sota dels 1.000 metres al sud de Catalunya.

La setmana vinent s'espera la formació d'una borrasca a la Mediterrània que comportarà precipitació extremament abundant i mala mar.

Els models sinòptics localitzen el centre de la baixa en diferent posició i, per tant, encara hi ha incertesa en les acumulacions de precipitació.

Les acumulacions més rellevants en tot l’episodi es preveuen al quadrant nord-est i a la resta del litoral i del prelitoral, on, de forma local, podran ser extremadament abundants amb registres de més de 100 mil·límetres de precipitació.

A part, el vent de component est, que bufarà entre moderat i fort especialment al litoral, donarà lloc a un fort temporal marítim amb onades que superaran els 2,5 metres d’altura, especialment dimarts.

Per aquesta raó, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès preavisos de Situació Meteorològica de Perill per acumulació de pluja i per onatge.

Un altre episodi de pluges, dijous

Segons els models meteorològics, la gota freda que es formarà per la irrupció d’aire fred d’origen polar comportarà «precipitació extremadament abundant» i mala mar.

No obstant això, la possible variació de la localització final de la depressió produiria canvis substancials en la situació meteorològica. Els models meteorològics a mitjà termini, remarca el Meteocat, indiquen un segon episodi de precipitació entre dijous i divendres de la setmana entrant, tot i que no seria tan extens com el primer i afectaria sobretot el Pirineu amb nevades abundants a causa de l’entrada de vent del nord.