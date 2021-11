El pla b s’imposa al pla a. El cop de porta de la CUP als pressupostos del Govern deixa els comuns al seient de soci preferent. Els anticapitalistes van ratificar ahir la seva esmena a la totalitat i van trencar, de facto, la negociació. L’única via possible per salvar demà el primer tràmit dels comptes a l’hemicicle passa pels morats, ja que el PSC segueix fora dels plans de l’Executiu, per això al llarg del dia d’avui s’intensificaran les reunions per arribar a un acord.

Els anticapitalistes s’han mantingut en el que havien dit malgrat l’última oferta del Govern i la coordinadora oberta parlamentària -amb representació de totes les organitzacions de la candidatura cupera-, reunida a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), ha ratificat l’esmena, donant per vàlida la votació de les bases de dilluns passat davant els «insuficients» avenços del Govern al llarg de la setmana. Les bases van decidir llavors, amb un 63%, vetar els comptes sense que això suposés interrompre les negociacions, i fins a un 95% va valorar que el que hi havia sobre la taula era insuficient per facilitar-los.

La diputada Eulàlia Reguant va justificar el posicionament davant del «suspens» del president Pere Aragonès en el compliment del pacte d’investidura i va tornar a exigir un referèndum. L’última oferta del Govern contemplava la creació d’un grup de treball per «al nou embat a l’Estat en forma de referèndum», acotava a «la primera meitat del 2023» l’avaluació de la taula de diàleg amb el Govern central, elevava la partida per a habitatge fins als 1.000 milions d’euros «en funció dels ingressos» i preveia el desplegament dels impostos de la llei de canvi climàtic, començant pels creuers el 2022 i pel d’activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle el 2023.

No incloïa novetats quant a macroprojectes ni en matèria fiscal. Fonts del partit van lamentar haver entrat en el terreny de «renegociar l’acord d’investidura» que, per a la CUP, ja naixia «insuficient» després de les eleccions del 14-F.

Sense majoria

El veto de la CUP trenca la majoria independentista i aguditza les primeres friccions entre els socis al Govern. I és que la postconvergència és reticent a pactar amb els comuns, i els republicans, a fer el mateix amb el PSC. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va assegurar que té la «consciència tranquil·la» respecte a la negociació amb la CUP i va elevar el to contra Esquerra -a compte dels altres Pressupostos, els Generals de l’Estat- per «regalar els vots al PSOE » perquè continuï a Moncloa. Sánchez va afegir que a les seves files ja coneixen quina és «l’herència del tripartit i qui la va fer», menyspreant que s’usi el terme de sociovergència des d’ERC i la CUP.

Això sí, va deixar clar que, malgrat el xoc a Madrid, l’aliança a Catalunya segueix viva: «Que ningú tingui somnis humits de votar o abstenir-se als pressupostos pensant que desfarà la majoria independentista», va dir en referència a Salvador Illa, però també Jéssica Albiach, que poc abans havia defensat l’esmena a la totalitat dels comptes com un símbol que el seu partit «no ha vingut a ser comparsa» de majories «del passat» que considera obsoletes.

Fent valer el seu pes, després del gir de guió, Albiach va estendre la mà de nou per continuar negociant, però ho va fer parafrasejant el «pressupostos o pressupostos «del conseller d’Economia, Jaume Giró -que, al seu torn, emulava el «referèndum o referèndum» de l’expresident Carles Puigdemont- amb un «o transformació o transformació». «No ens resignem, però res de xecs en blanc», va reblar al conclave del partit celebrat a Barcelona.

L’executiva d’Esquerra, reunida d’urgència a la tarda, es va conjurar per pactar uns pressupostos «explorant al màxim» les converses amb els comuns, sense que això anul·li la seva voluntat de continuar treballant des de la unitat independentista.

Condicions dels comuns

Els morats, que escenificaran avui la renovació i l’aliança amb l’incipient projecte de Yolanda Díaz, esperen que el Govern satisfaci les seves peticions per justificar la retirada de l’esmena, i alhora procurar que ERC retiri la seva a l’Ajuntament de Barcelona. Reclamen multiplicar la inversió a la xarxa ferroviària per arribar fins als 600 milions en quatre anys; gastar 1.500 milions d’euros en cinc anys per crear espais verds; prestar més atenció a la salut mental, i uns 300 milions d’euros per a un dentista públic.

Pel que fa al Hard Rock i als Jocs Olímpics d’Hivern, volen que el Govern faci marxa enrere.