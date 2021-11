Acord amb els comuns. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha informat els membres del Govern que ha assolit un «acord de pressupostos» amb el grup parlamentari d'En Comú Podem. Així ho ha anunciat l'executiu a través d'una nota breu aquest dilluns al matí, 30 minuts després que hagi començat el Consell Executiu extraordinari, convocat ahir al vespre pel mateix Aragonès. El president té previst comparèixer a Palau per explicar els detalls de l'entesa amb En Comú Podem, segons ha pogut saber l'ACN. El Govern s'ha implicat dividit en les converses d'última hora amb els comuns, després de la negativa de JxCat de negociar amb el grup que presideix Jéssica Albiach al Parlament. La reunió del Consell Executiu ha durat uns 30 minuts, i Aragonès ha informat prèviament al conseller d'Economia, Jaume Giró, i al vicepresident, Jordi Puigneró, que havia tancat un acord amb els comuns. El president ha explicat després a tots els consellers i consellers l'entesa amb el grup parlamentari d'En Comú Podem. L'acord entre Aragonès i els comuns inclou, en termes majoritaris, tot el que s'havia ofert i tancat amb la CUP, com ara els 1.000 milions d'euros en la partida d'Habitatge.

Negociacions d'última hora

Aragonès va convocar ahir la nit una reunió extraordinària del Consell Executiu per avui a primera hora del matí. El Govern -sense Junts- i el grup parlamentari dels comuns es van emplaçar a continuar negociant les pròximes hores, després d'una reunió de més de tres hores al Palau de la Generalitat ahir al vespre. No hi va participar cap membre de JxCat, tampoc el conseller d'Economia, Jaume Giró -tot i que diverses fonts asseguren que va ser el seu departament qui va convocar la trobada. En un comunicat, el Govern va qualificar la trobada amb En Comú Podem de «productiva», i en va fer una valoració «positiva». Segons fonts de Palau, el temps era el «principal escull» per arribar a una entesa amb els comuns per superar la tramitació dels pressupostos. Finalment, l'entesa s'ha anat concretant aquest matí. El ple debatrà i votarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat que hi han presentat tots els grups de l'oposició -PSC-Units, Vox, CUP-NCG, En Comú Podem, Cs i PPC- i, per tant, hi ha el perill que s'acabin rebutjant els comptes i es retornin a l'executiu. Caldrà veure què acaba fent el grup de Jéssica Albiach després del «preacord» amb el Govern.

De la CUP als comuns

El Govern fa setmanes que intenta convèncer la CUP, el seu soci «preferent», perquè hi doni suport o almenys retiri l'esmena a la totalitat i permeti tramitar-los, però la reiterada negativa dels anticapitalistes va empènyer ERC a obrir negociacions amb els comuns, que fa dies que s'oferien com a solució. La CUP ha apostat per mantenir la seva esmena a la totalitat tal com ja va avalar la militància i atorgar-li un valor «triple»: «Al rumb del Govern, a la relació amb l'Estat, a les polítiques socials i sociovergents, i a uns pressupostos continuistes», va explicar la portaveu dels anticapitalistes al Parlament, Eulàlia Reguant. Els militants de la CUP van votar en una consulta interna presentar aquest veto als pressupostos, però seguir negociant amb l'executiu que presideix Pere Aragonès. No obstant això, les diverses ofertes que ha llançat el Govern als anticapitalistes no els han convençut. Aquesta situació va precipitar que ERC reunís d'urgència el seu Consell Nacional dissabte a la tarda i acordés intensificar la negociació amb els comuns.

Junts s'autoexclou

A la trobada d'ahir al vespre entre Govern i comuns només hi van assistir càrrecs dels departaments que controla ERC, i cap de JxCat. El seu secretari general, Jordi Sànchez, va criticar diumenge l'aposta dels republicans i va demanar un «últim esforç» a ERC i la CUP perquè ells -va dir- no participaran en «cap negociació» ni «cap acord» amb els comuns. «Allò que no vam acordar amb la CUP no ho acordarem amb els comuns», va resumir. A més, va atribuir el 'no' de la CUP a la «sortida no exitosa» del pacte que anticapitalistes i republicans van tancar poc després de les eleccions al Parlament del mes de febrer, abans del pacte d'investidura d'ERC i JxCat. En Comú Podem reclama un «gir de 180°» als pressupostos, una possibilitat que JxCat rebutja. Sànchez va fer una defensa tancada al projecte del conseller Giró i va vincular qualsevol canvi als comptes a possibles negociacions d'ERC i comuns per aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Per això, va fer una crida als grups de l'oposició al Parlament perquè retirin les esmenes o bé s'abstinguin per facilitar la tramitació dels comptes, ja que no es tracta de l'aprovació final.

Els comuns reuneixen l'executiva per avalar «el preacord» amb Aragonès pels pressupostos

L'executiva de Catalunya en Comú s'ha citat a les 11.00 hores del matí per reunir-se i avalar el «preacord» que els comuns han tancat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tramitar i poder tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2022. Així, segons ha pogut saber l'ACN, la direcció considera que s'ha «avançat» molt en la negociació i que aquest dilluns al matí es podrà «desbloquejar l'aprovació» dels comptes del Govern. Després de la reunió de l'executiva, els comuns tenen previst fer una roda de premsa per anunciar la seva posició. Tot això arriba després que Aragonès hagi reunit a primera hora el Consell Executiu per a anunciar l'acord assolit amb els comuns, després que diumenge JxCat se'n desvinculés de qualsevol negociació amb la formació d'Ada Colau i Jéssica Albiach.