El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat l'acord amb els comuns pel pressupost del Govern. En una compareixença aquest dilluns al migdia a la Galeria Gòtica de Palau, el president ha agraït la feina del conseller d'Economia, Jaume Giró. Després d'informar el Consell Executiu que, «com a president», ha tancat un acord amb el grup parlamentari d'En Comú Podem per tramitar els comptes i estudiar-ne l'aprovació, Aragonès també ha plantejat la revisió del pacte per la investidura amb la CUP. El president ha lamentat que els anticapitalistes hagin decidit no donar suport als comptes, però ha asseverat que «la mà estesa continua». Aragonès ha donat per fet el suport de Junts a l'acord pels pressupostos: «Tothom estarà a l'altura».

«Catalunya necessita pressupostos, i tindrà pressupostos», així ha començat Aragonès la seva compareixença d'aquest migdia a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El president ha comparegut en solitari i ha destacat que, tal com es va comprometre, els comptes del 2022 entraran en vigor l'1 de gener. Aragonès ha destacat que, gràcies a l'acord amb els comuns, el país tindrà «les eines» per afrontar les conseqüències de la pandèmia de la covid-19, així com els recursos per poder reactivar l'economia «en clau transformadora». Aragonès ha tingut paraules d'agraïment per a En Comú Podem, per al conjunt del seu Govern i, en particular, per a Giró. De fet, el president ha parafrasejat el conseller d'Economia: «O pressupost o pressupost, va dir encertadament Giró. I tindrem pressupost», ha subratllat. El cap de l'executiu ha agraït que els comuns s'hagin «sobreposat» a les desavinences, i ha aplaudit que Giró hagi dissenyat un pressupost «transformador» per contribuir al progrés social i econòmic del país.

En aquest sentit, Aragonès ha afirmat que l'acord amb els comuns pel pressupost del 2022 és «fonamentalment» el projecte que va aprovar el Govern, i que «incorpora millores» després del debat amb el grup de Jéssica Albiach. Tal com ja havia explicat l'ACN aquest matí, l'entesa amb En Comú Podem manté la gran majoria de propostes que l'executiu havia ofert a la CUP a canvi del seu suport, com ara la partida de 1.000 milions d'euros per a Habitatge. L'acord -escrit a partir del document original elaborat per Giró- també inclou més recursos per a Formació Professional, i un full de ruta per internalitzar el servei del 061 i el 112. El president de la Generalitat també ha insistit que el «compromís» per resoldre el conflicte polític amb l'Estat a partir de l'autodeterminació i l'amnistia, i amb la fi de la «repressió», continua «irrenunciable».

Suport de Junts?

La «prioritat» d'Aragonès i del Govern era tramitar i aprovar els pressupostos de la mà de la CUP per mantenir la majoria del 52% independentista que ja va investir el president al maig. La negativa de les bases anticapitalistes, però, va apressar l'executiu a explorar la via dels comuns, amb la implicació del mateix Giró i el seu departament -alhora que Junts arrufava el nas. Aragonès s'ha mostrat «convençut» que Junts estarà «a l'altura» i que donarà suport al pacte amb En Comú Podem. «Com a Govern hem d'estar per sobre de les posicions de partit», ha asseverat el president, que també ha reiterat el seu convenciment perquè tot l'executiu estigui «al darrere» per executar els pressupostos, que avui podran superar el tràmit parlamentari -si no hi ha cap altra sorpresa d'última hora. Així, Aragonès ha assegurat que els grups faran les «consideracions que trobin convenients». El president ha assegurat que tots els membres de l'executiu -inclòs el vicepresident, Jordi Puigneró-, han rebut «de forma positiva» la possibilitat que els pressupostos estiguin en vigor l'1 de gener gràcies a l'acord amb els comuns.

«Mà estesa» a la CUP

Pel que fa a la CUP, Aragonès ha lamentat que les seves bases hagin decidit no donar suport als pressupostos. Per això, ha explicat, el Govern va haver de treballar amb altres grups per tirar els comptes endavant, en referència als comuns. El president ha destacat que el grup d'Albiach ja s'ha situat «en moltes ocasions» al costat de la necessitat de buscar una solució política al conflicte i acabar amb la «repressió». Sigui com sigui, Aragonès ha admès que li «hauria agradat» consensuar una «majoria més àmplia» per tirar endavant els comptes. «La mà estesa a la CUP continua», ha asseverat. El president ha apuntat que «és clar» que, després del rebuig als comptes, caldrà parlar ara amb els anticapitalistes per abordar «com continua l'acord d'investidura». El document incloïa que Aragonès se sotmetria a una qüestió de confiança al Parlament el 2023, cosa que el president ha esquivat respondre si manté ara o no: «Hem de mirar com continuem». «No dono res per tancat», ha afegit.