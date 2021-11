Acord amb els comuns. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha informat als membres del Govern que ha assolit un acord de pressupostos amb el grup parlamentari d'En Comú Podem. Així ho ha anunciat l'executiu a través d'una nota breu aquest dilluns al matí, 30 minuts després que hagi començat el Consell Executiu extraordinari, convocat ahir al vespre pel mateix Aragonès.

El president té previst comparèixer a Palau per explicar els detalls de l'entesa amb En Comú Podem, segons ha pogut saber l'ACN. El Govern s'ha implicat i dividit en les converses d'última hora amb els comuns, després de la negativa de JxCat de negociar amb el grup que presideix Jéssica Albiach al Parlament.

Els comuns reuneixen l'executiva per avalar «el preacord» amb Aragonès pels pressupostos

L'executiva de Catalunya en Comú s'ha citat a les 11.00 hores del matí per reunir-se i avalar el «preacord» que els comuns han tancat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tramitar i poder tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2022. Així, segons ha pogut saber l'ACN, la direcció considera que s'ha «avançat» molt en la negociació i que aquest dilluns al matí es podrà «desbloquejar l'aprovació» dels comptes del Govern. Després de la reunió de l'executiva, els comuns tenen previst fer una roda de premsa per anunciar la seva posició. Tot això arriba després que Aragonès hagi reunit a primera hora el Consell Executiu per a anunciar l'acord assolit amb els comuns, després que diumenge JxCat se'n desvinculés de qualsevol negociació amb la formació d'Ada Colau i Jéssica Albiach.