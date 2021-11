L’entrada, aquest dilluns, d’una depressió aïllada a nivells alts (DANA), o gota freda, pel nord peninsular es notarà a Catalunya a partir de dimarts, data per a la qual el servei meteorològic Meteocat ha llançat avisos per mala mar, fort vent i acumulació i intensitat de pluja, que pot arribar als 100 litres per metre quadrat en 24 hores. La Generalitat ha advertit aquest dilluns de les conseqüències d’un «temporal de llevant dur» per la DANA:

La matinada de dimarts es formarà una pertorbació a la Mediterrània Occidental i Catalunya entrarà de ple sota el radi d'acció.

A part de vent i onatge, aquesta configuració ens portarà precipitacions generals que podran descarregar amb intensitat i deixar acumulacions importants pic.twitter.com/36DeG7BZ0V — Meteocat (@meteocat) 21 de noviembre de 2021

Els avisos de Meteocat es prolonguen, inicialment, fins al dia 25, dijous, tant per mala mar com per fortes pluges i vent.

⚠ #SMP per ACUMULACIÓ DE PLUJA ⚠



➡ Dl. 18.00 h - Dc. 12.00 h. T.U.



➡ Es podran acumular > 200 mm en 24 h.



➡ Grau de perill màx: 🔴 5/6



➡ Terç sud i extrem nord-est. pic.twitter.com/pfNUhaA1uE — Meteocat (@meteocat) 22 de noviembre de 2021

⚠ Actualitzat l'avís de #SMP per VENT ⚠



➡ Dt. 00.00 h - Dc. 00.00 h. T.U.



➡ Hi podrà haver cops màxims > 20 m/s (72 km/h).



➡ Grau de perill màx.: 🟡 2/6. pic.twitter.com/gQDOBKROIE — Meteocat (@meteocat) 22 de noviembre de 2021

⚠ Actualitzat l'avís de #SMP per INTENSITAT DE PLUJA ⚠



➡ Dl. 18.00 h - Dt. 24.00 h. T.U.



➡ Es podran acumular > 40 mm / 30 minuts.



➡ Grau de perill màx.: 🟠 4/6.



➡ Litoral, prelitoral, sud del pla de Lleida i quadrant nord-est. pic.twitter.com/nmJFCmPSk4 — Meteocat (@meteocat) 22 de noviembre de 2021

⚠ Actualitzat l'avís de #SMP per ESTAT DE LA MAR ⚠



➡ Dt. 00.00 h - Dc. 24.00 h. T.U.



➡ Hi podrà haver onades > 2,5 m



➡ Grau de perill màx.: 🟠 3/6.



➡ Tot el litoral. pic.twitter.com/xnUGnlfECD — Meteocat (@meteocat) 22 de noviembre de 2021

L’entrada de la DANA es percebrà lleugerament des de dilluns a la tarda amb pluges al Pirineu i el Prepirineu, tot i que no es descarten que es donin també en algun punt del terç oest, si bé les quantitats de precipitació acumulada seran poc abundants i la cota de neu se situarà als 1.600 metres.

Demà dilluns, la temperatura mínima pujarà lleugerament, excepte en el terç sud, on serà lleugerament més baixa. La màxima serà similar a la d’avui.

Inestabilitat a tot el territori

El temps empitjorarà considerablement dimarts, quan s’esperen precipitacions en el terç sud de matinada.

Al llarg del matí, la inestabilitat s’estendrà a la meitat sud i meitat est de Catalunya, i a la ja tarda afectarà tot el territori per anar disminuint amb el pas de les hores de sud a nord i quedar restringida al Pirineu i el Prepirineu al final del dia. La pluja serà feble i moderada i s’acumularan quantitats poc abundants en bona part del territori.

Entre 50 i 100 litres en el litoral i prelitoral

No obstant, en el litoral i prelitoral és possible que vagi acompanyada de tempesta, que localment pot ser d’intensitat forta i deixar acumulacions molt abundants, d’entre 50 i 100 litres per metre quadrat en 24 hores. També poden ser extremadament abundants en el terç sud, amb més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

La cota de neu oscil·larà al llarg del matí entre els 1.200 als 1.800 metres per quedar a la tarda als 1.400 metres, excepte a l’interior del massís d’Els Ports, a Tarragona, on pot quedar entre els 800 i els 1.000 metres.

Visibilitat regular o dolenta

En aquest escenari, Meteocat avisa que la visibilitat serà regular o dolenta dimarts, amb tendència a millorar en la segona part del dia a la meitat sud.

La temperatura mínima pujarà lleugerament, excepte al terç sud, on serà una mica més baixa. La màxima serà similar a la de dilluns.

El vent bufarà de component est moderat amb ratxes fortes o molt fortes al litoral o zones elevades, i amb tramuntana al nord de la Costa Brava.

¿I dimecres?

Per a dimecres encara s’esperen precipitacions a qualsevol punt de Catalunya. També es mouran de sud a nord, però no seran tan extenses ni abundants com les de dimarts. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.400 metres, però al terç sud podrà baixar fins als 600 metres a la zona del Port.