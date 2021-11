La portaveu de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant, ha assegurat aquest dilluns que la seva formació seguirà "treballant" perquè el Govern estigui "al servei de la gent" i abandoni el turisme i els "macroprojectes" com la candidatura olímpica dels Pirineus o el complex que Hard Rock vol instal·lar al Camp de Tarragona. La diputada anticapitalista ha manifestat així la voluntat de la CUP de no trencar relacions amb l'executiu català tot i que no donaran suport als pressupostos que ha presentat. Tot i això, ha reclamat al Govern que posi l'autodeterminació "en l'horitzó". "De revolució democràtica no n'hi ha de millor que un referèndum, amb permís o sense, perquè persistint en aquesta via és com arribarem a la independència", ha plantejat.

Reguant ha intervingut al ple del Parlament que debat les esmenes a la totalitat als pressupostos i ha criticat els comptes pel seu "continuisme". Hi veu dèficits en matèria d'habitatge, de salut i de lluita contra la pobresa i ha considerat "propaganda" que el Govern els vengui com a expansius, ja que l'augment del pressupost és fruit dels fons europeus per a la recuperació després de la pandèmia de covid-19.

A més, ha afirmat que els comptes per al 2022 són "la continuació de les receptes" que han dut Catalunya a la situació actual i ha deplorat que hagin esdevingut "moneda de canvi" amb els de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha dit després que els comuns hagin retirat la seva esmena a la totalitat i hagin anunciat que permetran que se segueixin tramitant els pressupostos de la Generalitat a canvi d'un acord que inclou, entre altres, que ERC faciliti els pressupostos del consistori barceloní.

L'acord entre ERC i En Comú Podem ha aixecat recels a JxCat, que ha acusat els republicans de trencar la majoria independentista. Reguant els ha respost que "qui abandona el 52% és qui pacta per la porta del darrere l'ampliació de l'aeroport del Prat" o treballa "pels interessos de les patronals", al·ludint el pacte que el vicepresident, Jordi Puigneró, va tancar amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Sobre les crítiques del partit de Carles Puigdemont al pacte d'investidura d'ERC i la CUP que va permetre investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat, la portaveu anticapitalista ha recordat als membres del Govern que ocupen el seu càrrec actual "gràcies a aquell acord" i ha exigit que "no l'utilitzin per fer-se la traveta com s'han fet tota la vida quan els interessa". "Els seus problemes són els seus problemes. No ens utilitzin a nosaltres", els ha etzibat.

Pel que fa als grans projectes que els anticapitalistes han marcat com a línies vermelles, ha asseverat que "no hi ha aeroports verds ni Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu verds". "És mentida", ha afegit, i ha demanat a l'executiu que actuï "amb conseqüència".

També ha exigit la "reindustrialització" de Catalunya i un pacte per la indústria que "vagi més enllà" i asseguri la creació de llocs de feina de qualitat i la transició ecològica. En aquest darrer àmbit, ha destacat la necessitat que "l'aigua, l'energia i el transport no estiguin en mans privades" i ha lloat que els comptes del Govern "comencen a dibuixar les primeres passes cap a l'energètica pública", tot i que "només" representa el 0,03% del pressupost", ha dit.