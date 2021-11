Posada de llarg de Catalunya En Comú per donar suport a la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz. Els comuns van exhibir ahir la seva sintonia amb el projecte que prepara la ministra, encara ple d’incògnites, convidant-la al tancament de la seva tercera assemblea a Barcelona i reeditant així l’acte que va tenir lloc a València la setmana passada per unir les esquerres sota el seu «front ampli».

De fet, els morats van ratificar la ponència que sustenta que «guanyar passa per fer Díaz la propera presidenta del Govern d’Espanya». Com? «Obrint-se a noves aliances que qualitativament representin molt més que la suma de les parts» i «convertint un potencial lideratge en projecte i subjecte polític».

En aquesta ocasió, la líder de Podem, Ione Belarra, sí que va intervenir a través d’un vídeo i va assistir personalment a l’acte la secretària d’organització, Lilith Verstrynge. A la cloenda també hi van anar el ministre de Consum, Alberto Garzón; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, així com les coordinadores del partit a Catalunya que van revalidar el càrrec, Jéssica Albiach, Ada Colau i Candela López, reflectint les tres sensibilitats polítiques dins de l’espai -Barcelona en Comú, Podem i ICV- per evidenciar una força cohesionada i deixar enrere les divisions del passat.

Díaz, aclamada a crits de «presidenta», va assegurar que «toca tornar a ser l’avantguarda, col·locar Catalunya al centre», desatacant la tasca de Colau al capdavant del consistori i demanant-li que torni a ser candidata a les eleccions del 2023.