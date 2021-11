La feble aliança entre Esquerra i Junts al Govern es trenca quan es negocien els assumptes decisius de la legislatura: la taula de diàleg, l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona i, ara, els pressupostos. El veto de la CUP i l’entrada en joc dels comuns com a salvavides dels comptes va propiciar la plantada dels postconvergents i va obrir ahir una nova disputa al si de l’executiu. El PSC, mentrestant, segueix sense rebre cap trucada malgrat la seva predisposició a evitar que les xifres quedin en paper mullat avui al Parlament.

El Govern, per ara, arribarà al ple amb esmenes a la totalitat registrades per tots els grups -llevat dels que configuren l’executiu-, amb l’esperança que una maniobra de darrera hora eviti el naufragi. Aquí tant els comuns com el PSC poden jugar a ser decisius. I és que la seva abstenció és l’única alternativa perquè els comptes superin el primer tràmit parlamentari, ja que tenen fins a minuts abans de la votació al ple per retirar les seves esmenes. Abans, però, el president Pere Aragonès reunirà el Consell Executiu de forma extraordinària a dos quarts de nou d’aquest matí per intentar aplacar la crisi interna i continuarà conversant amb En Comú Podem.

Esquerra, després de la sortida de l’equació dels anticapitalistes, es va reafirmar a la via dels morats com a alternativa, malgrat els recels que aquesta desperta a la postconvergència, més partidària d’acostar-se als socialistes. La Conselleria d’Economia liderada per Jaume Giró va agendar la cita per a ahir a les quatre de la tarda, segons confirmen diverses fonts, però una executiva extraordinària de Junts va decidir que s’absentaria i que cap membre del Departament acudiria a la trobada, al·legant que la negociació es centrava en assumptes «polítics» i no estrictament pressupostaris, escudant-se en què els comuns intenten que els republicans acabin avalant els comptes de l’Ajuntament de Barcelona -que van vetar en el debat sobre la seva tramitació- per fer el mateix a la cambra catalana. La reacció a les files d’ERC davant la plantada dels socis va ser una barreja d’estupor, disgust i incomprensió perquè els pressupostos són el puntal de la legislatura.

El mateix president va acudir durant uns minuts a la reunió amb En Comú Podem per posar en relleu la importància d’arribar a un acord, encara que no va formar part de la comitiva negociadora. Aquesta va estar formada per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la secretària general del Departament, Núria Cuenca, el cap de l’oficina del president, Sergi Sabrià; i el director de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol. La delegació morada va ser liderada per la portaveu adjunta al Parlament, Susanna Segòvia, el coordinador d’economia de la formació, Joan Carles Gallego, i els diputats al Parlament Lucas Ferro i Marc Parés.

La plantada de Junts

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va comparèixer en roda de premsa durant la trobada per demanar als grups parlamentaris que retirin les esmenes «gratis» apel·lant a la seva «responsabilitat». Va deixar clar als comuns que el seu partit no permetrà «un gir de 180 graus, ni de 90 ni de 45» als comptes dissenyats per Giró perquè no estan disposats a «sacrificar uns bons pressupostos per incorporar les polítiques nefastes d’Ada Colau».

No es va quedar aquí. Va culpar Esquerra del veto de la CUP, que trenca la majoria independentista, atribuint la seva decisió a la «inconcreció i insatisfacció» amb el compliment de l’acord d’investidura entre ERC i els anticapitalistes, que els postconvergents no van fer seu. Fonts d’aquest espai asseguren que Aragonès prova sort amb En Comú Podem per desfer-se de la qüestió de confiança que va pactar amb la CUP per al 2023 i per evitar incomoditats al full de ruta independentista.

Les peticions dels comuns

En Comú Podem reclama multiplicar la inversió a la xarxa ferroviària per arribar fins als 600 milions en quatre anys posant en funcionament noves línies de trens i ampliar la T-Jove fins als 30 anys i la T-16 fins a les sis zones. A més, sol·licita 1.500 milions d’euros en cinc anys per «crear espais verds», parar més atenció a la salut mental i uns 300 milions d’euros per a un dentista públic. Pel que fa al Hard Rock i als Jocs Olímpics d’Hivern, pretén que el Govern es faci enrere, però Sànchez els va recordar que no cedirien per ells el que no van cedir per la CUP.

La portaveu socialista, Alícia Romero, va instar Aragonès a arribar a un acord: «Seguim estenent la mà per avalar els pressupostos, considerem que són imprescindibles i que per sentit de país és el que toca».