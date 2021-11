Catalunya ha decidit estendre l'ús del passaport Covid. El Govern demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que avali el certificat més enllà de l'oci nocturn perquè, a partir d'ara, també s'exigeixi aquest document per entrar en locals de restauració, recintes esportius i geriàtrics. La mesura, avalada per nombrosos experts, haurà d'aconseguir l'aval judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si els jutjats donen llum verda a la seva aplicació, l'extensió dels passaports Covid podria entrar en vigor aquest mateix divendres. Són diverses les veus que en els últims dies s'han pronunciat a favor d'estendre l'ús aquest certificat com una eina per frenar el creixement de casos de la sisena onada de coronavirus, i més, de cara al pont de la Constitució i a Nadal. La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, va advocar aquest diumenge per exigir-lo per entrar en espais tancats, com restaurants, casaments, festes i, en definitiva, en llocs interiors on s'acumula molta gent. En aquesta mateixa línia també s'han pronunciat el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, i Magda Campins, presidenta del comitè assessor de Salut i responsable del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Segons expliquen diversos experts interpel·lats per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, l'extensió d'aquest document podria ser clau per esquivar l'aplicació de mesures més severes com les limitacions d'horari i aforament al món de l'hostaleria i la cultura. Així i tot, científics i sanitaris recorden que l'èxit d'aquesta eina depèn de com i quan s'apliqui. Trilla, de fet, ha defensat que aquest certificat s'apliqui «amb garanties» per evitar fraus entre els usuaris.

Debat jurídic

Després del vistiplau de la conselleria de Salut i del Govern, ara haurà de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avali o no aquesta mesura. Diversos tribunals espanyols debaten aquesta setmana si aprovar o no aquesta mesura, ja que l'obligatorietat d'aquests documents pot suposar una limitació a les llibertats individuals. A Euskadi, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc l'ha tombat. Comunitats com Navarra, Aragó i La Rioja prossegueixen en la seva intenció de tirar-lo endavant i esperen l'aval judicial davant l'apressant repunt de contagis en l'última setmana.

Fins al moment, el document sanitari es troba implantat a Catalunya, les Balears i Galícia per accedir a determinats serveis com l'oci nocturn –a la regió gallega també per a visites a hospitals– i representa una mesura vista amb bons ulls per gran part dels governs autonòmics, tot i que cada vegada s'alcen més veus que demanen al Govern que estableixi una norma comuna a tot Espanya. El Ministeri de Sanitat, per la seva part, preveu reunir aquesta tarda la Comissió de Salut Pública per debatre si es recomana el tancament de l'interior de l'hostaleria a partir de les 23.00 hores en un territori en risc mitjà de Covid i amb alta pressió hospitalària. Segons ha transcendit fins al moment, la proposta s'activaria quan la incidència acumulada superés els 100 casos per 100.000 habitants.