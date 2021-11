Catalunya començarà a posar les terceres dosis de la vacuna de la covid-19 als majors de 60 anys i al personal sanitari i sociosanitari a partir de la setmana vinent. "Tenim les dosis de record per a persones de 60 a 69 anys, per al personal sanitari i sociosanitari, així com també per a les persones residents en centres sanitaris i sociosanitaris diferents de les residències de persones grans, com les residències per a persones amb discapacitat", ha explicat aquest dimecres en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.

"Trigarem pocs dies a posar-ho en marxa. Estem esperant el document del Ministeri de Sanitat per a poder realitzar l'enviament oficial". Així, la Conselleria de Salut calcula que aquestes dosis de record començaran a posar-se la setmana vinent.