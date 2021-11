El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat la proposta del Govern d'ampliació del passaport covid per accedir a locals de restauració, gimnasos i residències com una qüestió «sobretot de responsabilitat individual, col·lectiva i dels establiments». «No podem esperar sempre que hi hagi un tercer que resolgui les coses», ha respost en una entrevista a Catalunya Ràdio preguntat sobre si els Mossos d'Esquadra controlarien aquest increment de la necessitat de l'acreditació covid. Alhora, però, ha recordat que hi haurà inspeccions. En relació amb el pacte amb els comuns pels pressupostos i la mesura d'instal·lar càmeres a les llançadores de foam, Elena ha expressat que al cos hi ha «un alt consens» sobre aquesta qüestió. En preguntar-li si aquesta mesura s'aplicaria a totes les armes de llançament de foam, el titular d'Interior ha respost que «en principi, sí». En aquest sentit, Elena no ha especificat el moment de la compra i instal·lació de les càmeres, però ha remarcat que «posar llum sempre és bo per a tothom».

Controls i responsabilitat individual

Sobre el passaport covid, el conseller ha fet equilibris entre la pressió policial i l'apel·lació a la responsabilitat ciutadana. D'una banda, ha apuntat que «quan hi hagi la percepció» que no s'està fent el control adequat «hi haurà actuació de la policia i de qui correspongui». D'altra banda, ha reiterat que «amb una situació com la que estem» la principal crida al bon ús del certificat l'adreça a la ciutadania i als locals, que tindrien l'obligació de demanar el document.

Violències masclistes

Amb la proximitat del 25-N com a dia internacional contra la violència masclista, Joan Ignasi Elena també ha volgut remarcar els canvis que s'estan fent a la policia catalana per «escoltar els testimonis» de violències masclistes i «millorar el servei». En aquesta línia, conscient que hi ha casos de dones que se senten revictimitzades o desencoratjades quan volen presentar una denúncia a comissaria, el conseller ha subratllat els plans de millora que s'estan treballant als Mossos d'Esquadra. Principalment, ha mencionat la mesura en marxa de fer una formació generalitzada a tot el cos i la necessitat de combinar-la amb l'especialització de persones centrades a atendre les víctimes per facilitar el procés de denúncia.

«Hi ha d'haver rapidesa quan una dona es veu empoderada per denunciar», ha reblat el titular del Departament d'Interior. En aquest sentit, ha promès «més mitjans, més formació, més intel·ligència, més recursos i més acompanyament a les víctimes». Sobre la situació de la investigació de la menor d'edat agredida sexualment a Igualada la nit de la castanyada, sobre la qual encara no consta cap detenció, el conseller ha mantingut màxima confidencialitat sobre el cas per no «anar en contra de la investigació» i s'ha limitat a apuntar que «s'hi està posant molta energia». Alhora, ha apuntat que «el 83% de les agressions sexuals es resolen i se'n troben els responsables». Per últim, ha explicat que li consta que la víctima d'aquest cas concret «s'està recuperant a poc a poc anímicament» i que està «molt ben envoltada».