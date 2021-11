«Si es confirmen les previsions, no podrem mantenir l’oferta de productes bàsics per alimentar les famílies amb vulnerabilitat». Així de contundent va ser Lluís Fatjó, director del Banc d’Aliments de Barcelona, quan falten dos dies perquè s’acabi la campanya del Gran Recapte. De moment, segons Fatjó, els ingressos percebuts de les donacions aquest any han caigut un 40% respecte l’any anterior, tot i que el nombre de llars beneficiàries ha augmentat sensiblement. Actualment, 267.000 persones a Catalunya depenen de les entitats socials per fer la compra i omplir la nevera.

Aquest any, igual que l’anterior, les aportacions al Gran Recapte es fan només de forma econòmica. Quan els clients paguen la compra als grans supermercats, poden decidir fer una aportació per a aquesta entitat. «El format no hi ajuda, les persones prefereixen entregar aliments que donar diners», explica Fatjó. Tot i que, segons el director del banc, el problema també és el de la situació postpandèmica. «Hi ha un contrast important: la gent té ganes d’oblidar la pandèmia i les penúries, i no prenem consciència que hi ha persones que s’han quedat enrere en una precarietat enorme», afegeix.