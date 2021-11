«La reunió ha transcorregut de forma cordial, per les vies previstes i ha estat tan productiva com tots esperàvem», va explicar la secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, pocs segons després d’haver-se acomiadat del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puingeró. Tots dos van estar reunits ahir durant una hora i mitja amb els seus equips a la comissió bilateral d’infraestructures Estat-Generalitat al ministeri, a Madrid, i van desbloquejar inversions que l’executiu central tenia pendents. En concret, l’abonament de 559 milions d’euros corresponents a l’exercici del 2008 en virtut de la disposició addicional tercera de l’Estatut i «entre 270 i 300 milions» pel dèficit d’explotació de Rodalies. I la derivada interna: Junts acaba la setmana amb la imatge que no només ERC, en aquesta etapa postprocés, sap negociar a Madrid.

El dèficit tarifari i la compensació recollida a l’Estatut són els avenços detallats de la trobada. Perquè el «traspàs integral» de Rodalies (catenàries, maquinistes, trens, estacions, vies...) haurà de continuar esperant. Ara com ara, tot sembla haver-se quedat congelat en el 2010, quan el traspàs es va limitar la gestió (horaris, freqüències, preus).