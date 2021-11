El capellà de Barcelona J. C. V. és a un pas de ser jutjat per un presumpte delicte de possessió de pornografia infantil, en haver-se trobat a l’ordinador unes 1.000 fotografies i uns 400 vídeos amb imatges amb menors d’edat. El jutge Francisco Miralles Carrió ha conclòs la investigació i considera que hi ha indicis contra el religiós de 63 anys, que, quan va ser denunciat, vivia al recinte del col·legi Jesús, Maria i Josep (conegut com a Pare Manyanet) del districte de Sant Andreu i era rector de la parròquia. Aquest material va ser trobat per un informàtic que, al final, en va pagar les conseqüències: la direcció el va acusar de violar la clàusula de confidencialitat i li va obrir un expedient dur per haver denunciat la seva troballa als Mossos.