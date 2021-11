«La pandèmia no ens ha canviat, no hem après res», aquest és el lament de la doctora Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatre i presidenta de la comissió de violència de gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, després de veure que la baixada de casos durant l’any 2020 ja s’ha tornat a recuperar. Des de començament d’any, el centre va atendre a urgències 368 víctimes d’agressions sexuals, dades similars a les d’abans de la pandèmia. D’aquests casos, el 17% eren agressions sexuals en grup, el doble de les que es van registrar el 2019, el 2018 i el 20217, i els metges sospiten que una de cada tres pateixen submissió química, és adir, han estat drogades. La meitat dels agressors són familiars, amics o persones conegudes per les víctimes, però hi va haver 5 noies menors de 25 anys agredides per taxistes i 8 que vivien al carrer. Cada dia, una dona arriba fins a les urgències del Clínic després de patir una agressió sexual.